السعودية تطمح لمضاعفة عدد السياح بحلول 2030

■ الرياض -أ ف ب: استقطبت السعودية 27 مليون سائح أجنبي في العام 2023 وتسعى إلى مضاعفة هذا الرقم بحلول نهاية العقد الحالي، بحسب ما أعلن وزير السياحة أمس الثلاثاء.

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من خمس سنوات من انفتاح المملكة الخليجية بالكامل على السياحة.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب خلال مؤتمر نظّمه «صندوق الاستثمارات العامة» السيادي في معرض حديثه عن أهداف العام 2023 أن عدد السياح وصل إلى 100 مليون سائح محلي و27 مليوناً من الأجانب. وأضاف أن السلطات تأمل الآن في الوصول إلى 150 مليون سائح بحلول العام 2030، في ارتفاع طموح عن الهدف السابق البالغ 100 مليون، منهم 70 مليوناً قادمون من الخارج مقارنة مع هدف الـ30 مليوناً سابقاً.

وتُعدّ السياحة عنصراً مهماً في الأجندة الإصلاحية «رؤية 2030»، والتي يسعى من خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تنويع مصادر دخل بلاده، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، وتحويل المملكة إلى مركز أعمال ورياضة وسياحة.

وتعتبر السلطات السعودية القادمين للحج والعمرة من الخارج سياحاً أجانب.

وتستقبل المملكة سنوياً ملايين الحجاج المسلمين والمسافرين من رجال الأعمال، لكنها افتتحت تأشيرة سياحية عامة فقط في العام 2019، قبل أشهر من تفشي جائحة كوفيد التي ضربت قطاع السياحة على مستوى العالم.

وفي حين تساهلت المملكة في السنوات الأخيرة حيال القواعد التي تحظر دور السينما والحفلات الموسيقية المختلطة بين الجنسين والفعاليات الرياضية، فإن قوانين أخرى بما في ذلك حظر الكحول، لا تزال سارية، ما قد يؤثر على جاذبيتها السياحية.

ومن المتوقع أن تشكل المنتجعات الجديدة على طول ساحل البحر الأحمر عامل استقطاب رئيسي، رغم المخاوف الأمنية التي أحيتها الهجمات الأخيرة للمتمردين اليمنيين في البحرين الأحمر والعربي.