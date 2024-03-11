السعودية تعتزم خفض إمدادات الخام العربي الثقيل لآسيا في أبريل

سنغافورة: قال مصدران مطلعان الاثنين إن شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، تعتزم خفض إمدادات الخام العربي الثقيل لعملاء في آسيا في أبريل/ نيسان بسبب أعمال صيانة بحقول النفط.

وأضاف أحد المصدرين أن أرامكو ستحافظ على مستويات إمدادات التحميل لدرجات أخرى من الخام في أبريل نيسان.

ويأتي الخفض بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها أو ما يعرف باسم أوبك+ في مطلع هذا الشهر تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام الجاري.

وأخطرت أرامكو عملاء آسيويين بمخصصاتهم من الخام في أبريل/ نيسان، وذلك بعد أيام من نشر أسعار البيع الرسمية للشهر نفسه.

ورفعت أرامكو على غير المتوقع أسعار الدرجات الثقيلة في أبريل/ نيسان، وهو ما قلص الفجوة السعرية بينها وبين الدرجات الخفيفة.

ولم يُعرف على الفور حجم التخفيض في إمدادات الخام العربي الثقيل أو حقول النفط التي ستُغلق من أجل الصيانة.

ولم ترد أرامكو السعودية بعد على طلب للتعليق خارج ساعات العمل.

(رويترز)