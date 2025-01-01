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السعودية تعدم ستة إيرانيين مدانين بتهريب الحشيش إليها وإيران تستدعي السفير

1 - يناير - 2025

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الرياض:  نفذت السلطات السعودية اليوم الأربعاء حكم إعدام صادر ضد 6 إيرانيين أدينوا بتهريب الحشيش المخدر إلى المملكة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها اليوم الأربعاء إن “كلا من جاسم محمد شعباني، وعبدالرضا يونس تنقاسيري، وخليل شهيد سامري، ومحمد جواد عبدالجليل، ومهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني – إيرانيو الجنسية – أقدموا على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة”.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية في بيانها “أن التحقيق معهم أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وباحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”.

إيران تستدعي السفير السعودي 

استدعت ايران الاربعاء السفير السعودي في طهران احتجاجا على إعدام مواطنيها وفق ما أفادت وزارة الخارجية الايرانية.

وقالت الوزارة في بيان إنه “تم استدعاء السفير السعودي في طهران”، لافتة الى أن إيران اعربت عن “احتجاجها الشديد” على ما قامت به الرياض، ومعتبرة أنه “غير مقبول” ويشكل انتهاكا “لقواعد ومعايير القانون الدولي”.

(وكالات)

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  1. يقول علي:
    يناير 1, 2025 الساعة 5:29 م

    الحشيش نبته طبيعية فوائدها كثيرة. الغير طبيعي هو الوهابية والصهيونية التي تستعمر بلاد الشام ومصر

    رد

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