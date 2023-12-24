السعودية تعرب عن أملها أن يشكل قرار إيصال المساعدات خطوة لوقف العمليات في غزة

الرياض: أعربت السعودية مساء السبت عن أملها بأن يشكل القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي، والذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات بشكل موسَّع إلى قطاع غزة، إلى خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى وقف شامل للعمليات العسكرية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان “عن ترحيب المملكة بصدور قرار مجلس الأمن رقم (2720) الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقفٍ مستدام لإطلاق النار”.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية” على تجديد المملكة مطالبتها باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حدٍ فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزّل من قتل وتهجير قسري بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

واعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بأغلبية كبيرة قرارا مخففا بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها.

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن لصالح القرار رقم (2720)، في حين امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

(د ب أ)