السعودية تعرب عن رفضها القاطع لتهجير سكان غزة

الرياض: أعربت السعودية ، اليوم الثلاثاء، عن رفضها القاطع لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات ، داعية إلى “تفعيل محاسبة حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني”.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المجلس تابع المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، معرباً “عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات”.

وقال وزير الإعلام إن مجلس الوزراء أكد” على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة تجاه إمعان حكومة الاحتلال في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني”.

وجدّد مجلس الوزراء “حرص السعودية على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها، والإشادة بما أكدته الدول المنتجة للنفط “أوبك” وخارجها من الالتزام بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق من خلال إعلان التعاون الذي تم التوقيع عليه في العاشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2016″ ، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

( د ب أ)