السعودية تعلن إطلاق “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”

الرياض: أعلنت السعودية إطلاق “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”، وفق ما قال وزير الخارجية السعودي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في نيويورك.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إطلاق “التحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدولتين”، مضيفا: “إننا اليوم باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين نعلن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”، وفق ما نقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية.

ودعا جميع الدول إلى “الانضمام إلى هذه المبادرة، مؤكدين على أننا سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق مسار موثوق لا رجعة فيه لسلام عادلٍ وشامل”.

في أيلول/ سبتمبر الماضي، كانت السعودية وإسرائيل على عتبة تطبيع علاقتهما برعاية أمريكية. لكن اندلاع الحرب الدامية في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي دفع السعودية إلى تعليق المفاوضات. وانتقدت الرياض إسرائيل مرارا وطالبت بوقف الحرب.

وقال ابن فرحان: “الحرب على غزة تسببت في حدوث كارثة إنسانية، إلى جانب الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية”.

وأشار إلى أن “الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر قتل عشرات الآلاف من المدنيين وممارسة التدمير الممنهج، والتهجير القسري، واستخدام التجويع كأداة للحرب”، مضيفا “إننا نشهد تصعيدا إقليميا خطيرا يطال الجمهورية اللبنانية الشقيقة ويقودنا إلى خطر اندلاع حرب إقليمية تهدد منطقتنا والعالم أجمع”.

وطالب ابن فرحان بوقف الحرب قائلا: “نطالب بالوقف الفوري للحرب القائمة، وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، ومحاسبة جميع معرقلي مسار السلام”.

وتابع: “إنّ تنفيذ حلّ الدولتين هو الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع والمعاناة، وإنفاذ واقع جديد تنعم فيه كافة المنطقة، بها فيها إسرائيل، بالأمن والتعايش”.

ولم يوضح ابن فرحان من هي الدول الأعضاء في التحالف الجديد.

وكانت السعودية إحدى الدول الموقعة على بيان موقع أيضا من الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى عربية وغربية دعا قبل يومين إلى وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان بين إسرائيل وحزب الله لإفساح المجال للدبلوماسية.

(أ ف ب)