السعودية تعلن استضافة أول اجتماع رفيع المستوى لـ”تحالف حل الدولتين”

28 - أكتوبر - 2024

الرياض: أعلنت السعودية، الاثنين، استضافة أول اجتماع رفيع المستوى لـ”التحالف العالمي لحل الدولتين” في مدينة الرياض، الأربعاء المقبل.

جاء ذلك وفق ما ذكره نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، في المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط، والمنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية، وفق بيان للخارجية السعودية.

وأكد الخريجي، على “أهمية تعزيز الجهود المبذولة من الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز الأمن الإقليمي، وخاصة في هذا الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة إلى اتخاذ خطوات عملية وحاسمة لوقف التصعيد المتواصل والعنف والدمار”.

وأضاف: “العدوان الإسرائيلي في غزة ولبنان، أوصل المنطقة إلى مفترق طرق حاسم يضع المجتمع الدولي أمام خيارين مصيريين، إما التحرك بفاعلية لدعم القانون الدولي وتعزيز حل الدولتين، أو أن يجازف بمزيد من التصعيد وتعميق المعاناة، ما سيقوض مصداقية الجهود الدولية في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ابن آكسيل:
    أكتوبر 28, 2024 الساعة 6:07 م

    هذا دليل على ان حل الدولتين مات و قبر …!

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 28, 2024 الساعة 6:17 م

    هه لا دولة إلا دولة فلسطين من النهر للبحر،. لماذا تتحدون الوعد الإلهي المذكور في القرآن يا إخوان ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

    رد
  3. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 28, 2024 الساعة 6:17 م

    هه ويل للمطبعين من انتقام رب العالمين الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم جميعا شر انتقام ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

    رد
  4. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 28, 2024 الساعة 6:19 م

    هه يجب اقناع بنغفير وسموتريتش و من لف لفهم من الحريديم النازيين الفاشيين الصهاينة الملاعين الذين عاثوا سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ثم لكل حادث حديث ✌️🇵🇸☹️

    رد
  5. يقول Abo Mohamad:
    أكتوبر 29, 2024 الساعة 6:23 ص

    ارض فلسطين الطاهره هديه الله لكل المسلمين

    رد
  6. يقول alaa:
    أكتوبر 29, 2024 الساعة 8:14 ص

    عن اي دولتين تتحدث–عن دولة احتلال تقتل وتفسد وتقمع الشعب الاصلي مالك الارض — ليشهد العالم وشعوب الارض انكم منافقون بل ومتواطؤون مع المحتل المجرم

    رد

