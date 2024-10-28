السعودية تعلن استضافة أول اجتماع رفيع المستوى لـ”تحالف حل الدولتين”

الرياض: أعلنت السعودية، الاثنين، استضافة أول اجتماع رفيع المستوى لـ”التحالف العالمي لحل الدولتين” في مدينة الرياض، الأربعاء المقبل.
جاء ذلك وفق ما ذكره نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، في المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط، والمنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية، وفق بيان للخارجية السعودية.
وأكد الخريجي، على “أهمية تعزيز الجهود المبذولة من الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز الأمن الإقليمي، وخاصة في هذا الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة إلى اتخاذ خطوات عملية وحاسمة لوقف التصعيد المتواصل والعنف والدمار”.
وأضاف: “العدوان الإسرائيلي في غزة ولبنان، أوصل المنطقة إلى مفترق طرق حاسم يضع المجتمع الدولي أمام خيارين مصيريين، إما التحرك بفاعلية لدعم القانون الدولي وتعزيز حل الدولتين، أو أن يجازف بمزيد من التصعيد وتعميق المعاناة، ما سيقوض مصداقية الجهود الدولية في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة”.
(الأناضول)
هذا دليل على ان حل الدولتين مات و قبر …!
هه لا دولة إلا دولة فلسطين من النهر للبحر،. لماذا تتحدون الوعد الإلهي المذكور في القرآن يا إخوان ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥
هه ويل للمطبعين من انتقام رب العالمين الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم جميعا شر انتقام ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥
هه يجب اقناع بنغفير وسموتريتش و من لف لفهم من الحريديم النازيين الفاشيين الصهاينة الملاعين الذين عاثوا سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ثم لكل حادث حديث ✌️🇵🇸☹️
ارض فلسطين الطاهره هديه الله لكل المسلمين
عن اي دولتين تتحدث–عن دولة احتلال تقتل وتفسد وتقمع الشعب الاصلي مالك الارض — ليشهد العالم وشعوب الارض انكم منافقون بل ومتواطؤون مع المحتل المجرم