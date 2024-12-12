السعودية تعلن تأسيس هيئة عليا معنية بتنظيم كأس العالم 2034

الرياض: أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تأسيس هيئة عليا معنية بتنظيم بطولة كأس العالم 2034.

جاء ذلك عقب إعلان الفيفا، الأربعاء، فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقالت الوكالة: “أعلن ولي العهد السعودي، تأسيس الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فوز المملكة العربية السعودية؛ باستضافة بطولة كأس العالم 2034 لكرة القدم FIFA World Cup 2034”.

ويرأس ولي العهد مجلس إدارة الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034، الذي يضم مسؤولين أبرزهم وزراء الرياضة والداخلية والثقافة.

ويأتي إعلان تأسيس الهيئة “تأكيدا على عزم المملكة العربية السعودية على تقديم نسخة استثنائية من المحفل الأكثر أهمية في عالم كرة القدم كأول دولة عبر التاريخ تستضيف منفردة هذا الحدث بمشاركة 48 منتخبًا من قارات العالم كافة”، وفق “واس”.

والأربعاء، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلال اجتماع افتراضي للجمعية العمومية للفيفا بمشاركة ممثلي 211 اتحادا رياضيا، فوز السعودية بحق تنظيم مونديال 2034، فيما وعدت الرياض العالم بـ”بطولة لا تنسى”.

وقال رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، في إعلان النتائج، إن الملف السعودي فاز بتنظيم مونديال 2034.

كما أعلن إنفانتينو فوز ملف إسبانيا والمغرب والبرتغال بتنظيم مونديال 2030 بشكل مشترك، مع منح الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي الحق في استضافة مباراة لكل دولة منها.

وفي كلمة مصورة عقب الإعلان عن فوز السعودية بتنظيم المونديال، وجّه وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، الشكر لكل الاتحادات الرياضية حول العالم على ثقتها بالمملكة عبر التصويت لملفها.

وقال: “كما وعدنا في البداية ستكون نسخة مونديال 2034 استثنائية وبطولة لا تنسى”.

وبذلك، ستكون السعودية ثاني دولة شرق أوسطية تنظم نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد قطر التي استضافت نسخة 2022، وأول دولة تستضيفه منفردة بمشاركة 48 منتخباً.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أرسلت السعودية خطابا للفيفا لطلب الترشح لاستضافة مونديال 2034، قبل أن يعلن الفيفا في نهاية الشهر ذاته المملكة مرشحا وحيدا لاستضافة البطولة.

وفي الأول من مارس/ آذار 2024، كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم الهوية الرسمية لملف ترشح السعودية للمونديال.

فيما بارك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استكمال بلاده الإجراءات النهائية لملف استضافة المونديال، يوم 29 يوليو/ تموز الماضي، وهو اليوم ذاته الذي تم فيه تسليم ملف الترشح للاتحاد الدولي لكرة القدم.

(الأناضول)