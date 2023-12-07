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السعودية تعلن سقوط مقاتلة ومصرع طاقهما شرق البلاد- (بيان)

7 - ديسمبر - 2023

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الرياض: أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس، سقوط طائرة مقاتلة من نوع “ف-15 إس إيه” أثناء مهمة تدريبية روتينية في مدينة الظهران (شرق) ومصرع طاقمها.

وقالت الوزارة في بيان نشر على منصة “إكس”، إن إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع ف-15 إس إيه سقطت واستشهد طاقمها”.

ونقل البيان عن متحدث الوزارة العميد الركن تركي المالكي، قوله إن “حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50 تغ) ظهر اليوم الخميس وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران”.

وبين المالكي أن “لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي”.

(الأناضول)

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    ديسمبر 7, 2023 الساعة 9:17 م

    الاستفادة من فرص الحروب كما في غزة لنيل الشهادة.

    رد
  2. يقول Basem:
    ديسمبر 7, 2023 الساعة 9:23 م

    اللهم ارحم الطيارين وطاقم الطاءرة.
    لا شماتة في موت مسلم ولا تفهموني بالغلط.
    ماذا لو استشهد هوءلاء في سبيل الله وهم يدافعون عن مسرى الرسول والمرابطين المستضعفين حول مسرى الرسول؟

    رد

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