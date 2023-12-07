السعودية تعلن سقوط مقاتلة ومصرع طاقهما شرق البلاد- (بيان)

الرياض: أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس، سقوط طائرة مقاتلة من نوع “ف-15 إس إيه” أثناء مهمة تدريبية روتينية في مدينة الظهران (شرق) ومصرع طاقمها.

وقالت الوزارة في بيان نشر على منصة “إكس”، إن إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع ف-15 إس إيه سقطت واستشهد طاقمها”.

ونقل البيان عن متحدث الوزارة العميد الركن تركي المالكي، قوله إن “حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50 تغ) ظهر اليوم الخميس وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران”.

وبين المالكي أن “لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي”.

#بيان | سقوط طائرة مقاتلة من نوع «ف-15 اس ايه» أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران واستشهاد طاقمها الجوي. pic.twitter.com/RzzQyOTFyp — وزارة الدفاع (@modgovksa) December 7, 2023

(الأناضول)