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السعودية تعلن عودة العمل في سفارتها بدمشق: لحظة مهمة في تاريخ العلاقات

10 - سبتمبر - 2024

صورة من الأرشيف لوزيري الخارجية السعودي والسوري في الرياض، 14 مارس 2024- عبر رويترز

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دمشق: أعلن القائم بأعمال السفارة السعودية لدى سوريا عبد الله الحريص عودة العمل في سفارة بلاده، بعد إغلاق دام أكثر من 12 عاماً.

وقال الحريص، في حفل بالمقر المؤقت للسفارة السعودية في دمشق، الإثنين: “أعلن إعادة افتتاح أعمال السفارة السعودية في مقرها بدمشق”.

وتابع: “نعتبر هذا اليوم لحظة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين”.

وكانت الحكومة السعودية بدأت، مطلع العام الحالي، أعمال الترميم في سفارتها وقنصليتها بدمشق، بعد إعادة العلاقات مع سوريا.

وعيّنت المملكة العربية السعودية، في 26 أيار/مايو الماضي، فيصل بن سعود المجفل سفيراً لها في دمشق، بعد أكثر من 12 عاماً من إغلاق السفارة السعودية في دمشق.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها مؤخراً، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا، آخذة في الاعتبار القرار الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

يذكر أن السعودية بادرت بسحب سفيرها من دمشق عام 2012.

(د ب أ)

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