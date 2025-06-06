السعودية تعلن نجاح موسم الحج

الرياض: أكدت السعودية، مساء الجمعة، نجاح موسم الحج لهذا العام، مرجعة سبب عدم وجود تكدس أثناء أداء الحجاج المناسك لجهود عديدة كان أبرزها أمنية وإعلامية بشأن تنفيذ حملة “لا حج بلا تصريح”.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن ولي العهد محمد بن سلمان، نيابة عن عاهل البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل في الديوان الملكي بقصر منى، المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

ومن بين المهنيين: محمد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان والأمراء بالمملكة وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وفق المصدر ذاته.

وقال ولي العهد السعودي، في كلمته، إنّ “ما شهدناه اليوم من نجاح متواصل في خدمة ضيوف الرحمن، يأتي نتيجة لجهود دولتنا المباركة، في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها. وسوف نواصل بحول الله وقوته بذل جميع الجهود، لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن”.

وأضاف: “ونسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يوفقنا لمواصلة أداء هذا الواجب العظيم على أكمل وجه”.

بدوره، كشف مدير الأمن العام، رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي، في كلمة خلال تواجده إلى جانب بن سلمان بقصر منى، أن “عدد المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج هذا العام يبلغ 213 ألفا و323 مشاركا من القطاعات الأمنية والعسكرية”.

وأكد البسامي: “نجاح خطط أمن الحج”.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال بن شلهوب، أن عدم وجود تكدس في حج هذا العام يعود إلى “النجاح في إدارة الحشود”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي لموسم الحج، بحسب ما بثته قناة “الإخبارية” السعودية وتابعته الأناضول.

وقال بن شلهوب، إن عدم التكدس “يرجع إلى النجاح في إدارة الحشود، بالتكامل مع كافة الجهات، وهذا يعكس التزام الحجاج بالتعليمات والضوابط”.

وأضاف: “والأهم والمهم في كل الإجراءات ما تم مع كافة الجهات في حملة لا حج بلا تصريح سواء الإعلامية وقبلها الأمنية، وهذا أدى لعدم وجود تكدس”.

وشهد موسم الحج العام الماضي تكدسا لافتا بين الحجاج أثناء أداء المناسك، مع حديث رسمي عن مخالفات لحجاج قالوا إنهم يؤدون الحج بلا تصريح، قبل أن يشهد الحج هذا العام حملات مبكرة بشأن هذا الأمر.

والأحد الماضي، أكد البسامي، في مؤتمر صحفي قبيل بدء الحج أن “الأمن العام ضبط خلال الفترة الماضية 252 حملة حج وهمية، و1239 ناقلًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج”.

وأضاف: “تم إعادة 109 آلاف و632 مركبة مخالفة، وإعادة 269 ألفا و678 مقيما من غير المقيمين بمكة المكرمة، و75 ألفا و943 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج، ضمن حملة الحج بلا تصريح”، دون تفاصيل بشأن الجهة التي عادوا إليها.

والخميس، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، في بيان، أن عدد الحجاج هذا العام بلغ مليونا و673 ألفا و230 من داخل المملكة وخارجها.

متراجعا عن موسم العام الماضي، الذي سجل مليونا و833 ألفا و164 حاجا بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة، بحسب ما أعلنه حينها وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة.

ويستمر موسم الحج 6 أيام، وانطلق الأربعاء بيوم التروية في منى، وشهد الخميس الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة.

واليوم الجمعة، بدأ رمي الجمرات في منى ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة (بمكة)، ومن السبت إلى الاثنين رمي جمرات مجددا في منى والختام بطواف الوداع في مكة.

(الأناضول)