السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

الرياض: أعلنت المملكة العربية السعودية نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034.

وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، أن رغبة بلاده في استضافة البطولة تعد انعكاسًا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة.

وأضاف أن الرياضة تعد رافدا أساسيا لنمو الاقتصاد وازدهاره، مؤكدا حرص بلاده على الاستثمار الأمثل في القطاع الرياضي من خلال العمل المستمر على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وذكرت (واس) أن البلاد استضافت أكثر من 50 حدثا رياضيا دوليا منذ عام 2018 في مختلف الرياضات مثل كرة القدم ورياضة المحركات والجولف والرياضات الاإكترونية والتنس والفروسية وغيرها.

وأضافت أن نية الترشح لاستضافة المونديال تأتي بعد ست مشاركات سابقة للمنتخب السعودي جاء أخرها في المونديال الأخير في عام 2022 بقطر.

من جانبه، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة و رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: “يشكل هذا الإعلان خطوة هامة وطبيعية في رحلتنا كدولة شغوفة بكرة القدم وتجسيداً حقيقياً لمسيرة النجاح التي تشهدها المملكة، كما يؤكد التزامها بتطوير مختلف الرياضات، ومنها لعبة كرة القدم، إذ تحرص المملكة من خلال نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 على توفير تجربة غير مسبوقة للجميع في أنحاء العالم”.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، إن القطاع الرياضي في السعودية يشهد دعما كبيرا من جانب الإدارة السياسية في البلاد، حيث أوضح أن ذلك وصل بكرة القدم السعودية لمستويات عالمية، على حد وصفه.

وتابع بقوله:” إعلان نية الترشح يعد لحظة هامّة تواكب التطوّر الذي نعيشه في وطننا العظيم، وتجسّد شغف الشعب السعودي بكرة القدم وسعي المملكة لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة من خلال تنظيم هذا الحدث الاستثنائي”.

وأوضحت (واس) أن رياضة كرة القدم شهدت تطورا كبيرا في السعودية حيث ازداد عدد اللاعبين بنسبة 50% واللاعبات بنسبة 86% منذ عام 2021، كما ارتفع عدد المدربين والمدربات من 750 مدربًا في عام 2018 إلى أكثر من 5500 مدرب ومدربة حتى هذا العام، إلى جانب افتتاح أكثر من 18 مركزًا تدريبيًا إقليميًا في مختلف مناطق المملكة للشباب والشابات.

وتستضيف السعودية خلال الفترة القادمة بطولة كأس العالم للأندية 2023 ونهائيات كأس آسيا 2027 بالإضافة لعدد من البطولات العالمية الكبرى في مختلف الرياضات.

(د ب أ)