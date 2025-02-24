السعودية تعود لأسواق الدَين وتستعين ببنوك عالمية لإصدار أول سندات خضراء

لندن – رويترز: أفادت خدمة «آي.إف.آر» لأخبار أدوات الدخل الثابث أمس الإثنين بأن السعودية تخطط لإصدار محتمل لسندات مقومة باليورو على شريحتين في المستقبل القريب تتضمن لأول مرة سندات خضراء لأجل سبع سنوات وأخرى تقليدية لأجل 12 عاماً.

وجمعت السعودية الشهر الماضي 12 مليار دولار من أسواق الدََين العالمية من بيع سندات على ثلاث شرائح، مما جذب طلباً قويا من المستثمرين. ومن المتوقع أن تساعد العوائد في تغطية عجز ميزانيتها وسداد ديون.

وقال المركز الوطني لإدارة الدَين في بيان إن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار.

وتتوقع السعودية، أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، عجزاً مالياً قدره 27 مليار دولار لعام 2025 مع استمرارها في الإنفاق الإستراتيجي على المشروعات المرتبطة برؤية 2030، وهي خطة المملكة الطموح لإصلاح الاقتصاد.

وقالت «آي.إف.آر» إن بنوك «إتش.إس.بي.سي» لبريطاني و»جيه.بي مورغان» الأمريكي و»سوسيِتيه جنرال» الفرنسي ستكون منسقين عالميين ومديري دفاتر نشطين مشتركين، في حين سيكون مصرف «كريدي أغريكول» الفرنسي وشركة «إس.إن.بي كابيتال» السعودية مديري دفاتر مراقبين.

وسيكون مصرفا «إتش.إس.بي.سي» و»جيه.بي مورغان» وكيلين لهيكلة السندات الخضراء.