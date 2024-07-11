السعودية تفرج عن صحافي تركي بعد احتجازه لتصريحات عن خاشقجي

أنقرة: قال مصدر دبلوماسي تركي اليوم الخميس إنه تم إطلاق سراح صحافي تركي كان قد احتُجز في السعودية الأسبوع الماضي بسبب تعليقات أدلى بها وتخص مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 2018.

وذكرت وكالة أنكا للأنباء ووسائل إعلام تركية أخرى أن الصحافي كورتولوش دميرباش قُبض عليه الأسبوع الماضي في مدينة الطائف بالسعودية حيث كان يغطي مباريات المنتخب التركي للشباب تحت 19 سنة بسبب ما قيل عن إدلائه بتصريحات حول مقتل خاشقجي.

ولم يتبين على الفور ما الذي قاله دميرباش والوسيلة التي أدلى من خلالها بهذه التصريحات والمكان الذي كان فيه حينها.

وذكر المصدر أن وزارة الخارجية التركية تم إبلاغها بالأمر يوم الاثنين وطالبت على الفور السلطات السعودية بتقديم معلومات.

وزار القنصل العام التركي في الرياض دميرباش في المنشأة التي كان محتجزا بها في الطائف.

وقال المصدر “نتيجة لمبادراتنا، أُفرج عن مواطننا كورتولوش دميرباش من الزنزانة المسجون فيها في الطائف”، مضيفا أن القنصل العام كان يراقب المسألة عن كثب ويبلغ أسرة دميرباش بالمستجدات بانتظام.

وتضررت العلاقات بين السعودية وتركيا بعد مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2018 وتوجيه أنقرة في ذلك الوقت اتهامات لكبار المسؤولين السعوديين، ومن بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتدبير عملية اغتياله.

لكن العلاقات تحسنت بين القوتين الكبيرتين في الشرق الأوسط منذ عام 2021 بعدما تراجعت تركيا عن اتهام السعودية بالضلوع في جريمة القتل في إطار حملة لإصلاح العلاقات بين أنقرة وخصومها من بينهم السعودية.

وخلصت المخابرات الأمريكية في عام 2021 إلى أن ولي العهد السعودي وافق على عملية لاعتقال أو اغتيال جمال خاشقجي، وهو كاتب في صحيفة واشنطن بوست. ونفت الحكومة السعودية أي ضلوع لولي العهد في الأمر وأكدت أن مقتل خاشقجي كان جريمة بشعة ارتكبتها جماعة مارقة.

(رويترز)