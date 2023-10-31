السعودية تقترب من استضافة كأس العالم 2034 بعد انسحاب أستراليا

ملبورن: أصبحت السعودية مرشحة بقوة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034، بعدما أكدت أستراليا أنها لن تقدم عرضا لاستضافة البطولة في اليوم النهائي لتقديم العروض اليوم الثلاثاء.

ودعا الاتحاد الدولي (الفيفا) الاتحادات المحلية في قارتي آسيا وأوقيانوسيا لتقديم عروض لاستضافة البطولة مع تحديد موعد نهائي لذلك اليوم.

وقال جيمس جونسون، رئيس الاتحاد الأسترالي، إن بلاده كانت “تستكشف إمكانية” استضافة بطولة 2034، لكنه قال اليوم إن الاتحاد سيركز على استضافة كأس آسيا للسيدات 2026 وكأس العالم للأندية 2029.

وجعل قرار أستراليا بعدم المضي قدما في استضافة نسخة 2034، السعودية صاحبة العرض الوحيد المؤكد لاستضافة البطولة.

وأعلنت السعودية أنها ستتقدم بطلب لاستضافة كأس العالم 2034 بعد دقائق فقط من دعوة الفيفا لتقديم عروض من آسيا وأوقيانوسيا في الرابع من الشهر الحالي.

وأشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي الذي تنتمي له أستراليا، بالعرض السعودي وقال إن “عائلة كرة القدم الآسيوية بالكامل” ستدعم هذا العرض.

وبعد أسبوع واحد من دعوة الفيفا، قالت إندونيسيا إنها تجري مناقشات مع أستراليا بشأن إمكانية التقدم بعرض مشترك محتمل مع ماليزيا وسنغافورة قبل إعلانها بعد ذلك بأسبوع دعمها للعرض السعودي.

واستضافت أستراليا بطولة ناجحة لكأس العالم للسيدات هذا العام، لكن لم يسبق لها استضافة كأس العالم للرجال.

وقال الاتحاد الأسترالي في بيان: “نثق بأننا في موقف قوي لاستضافة أقدم بطولة دولية للسيدات في العالم -كأس آسيا للسيدات عام 2026- وبعدها سنرحب بالأندية الأعظم في عالم كرة القدم في كأس العالم للأندية عام 2029. تحقيق هذا سيمثل عقدا ذهبيا حقا لكرة القدم في البلاد وللاتحاد الأسترالي للعبة”.

ومنح الفيفا حق استضافة كأس العالم 2030 للمغرب والبرتغال وإسبانيا مع إقامة مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية البطولة.