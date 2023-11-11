سياسة | عربي

السعودية تقرر دمج القمة العربية والإسلامية للخروج بموقف موحد بشأن غزة

منذ 39 دقيقة

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الرياض:  قالت وزارة الخارجية السعودية إنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة وبعد تشاور المملكة مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فقد تقرّر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت.

وأشارت الخارجية السعودية إلى إن القمة المقررة اليوم السبت تأتي عوضًا عن “القمة العربية غير العادية” و”القمة الإسلامية الاستثنائية” اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت أن هذا يأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

(د ب أ)

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