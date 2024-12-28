السعودية تقصي العراق حامل اللقب من “خليجي 26”

الكويت: ودع المنتخب العراقي، حامل اللقب، منافسات “خليجي 26” مبكرا بعد خسارته أمام نظيره السعودي بثلاثة أهداف لواحد، السبت، على ملعب “جابر الأحمد” ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بالبطولة.

وانتزع “الأخضر” السعودي بهذه النتيجة، وصافة المجموعة الثانية بـ 6 نقاط من فوزين وخسارة، فيما تجمد رصيد “أسود الرافدين” عند 3 نقاط من خسارتين وفوز، ليحتل المركز الثالث.

سجل ثلاثية المنتخب السعودي سالم الدوسري من ركلة جزاء في الدقيقة 57، وعبد الله الحمدان بالدقيقتين 81 و86، فيما أحرز للعراق لاعبه مهند علي بالدقيقة 64.

وضرب المنتخب السعودية موعدا مع نظيره العماني في الدور نصف النهائي، الثلاثاء المقبل، على ملعب “جابر المبارك”.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، حقق منتخب اليمن أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعد فوزه المثير على نظيره البحريني بهدفين لواحد.

تقدم منتخب اليمن بهدف “بالنيران الصديقة” سجله ناصر محمدوه بالخطأ في مرماه بالدقيقة 41، وأدرك محمد الرميحي التعادل للبحرين في الدقيقة 62، قبل أن يخطف هارون الزبيدي هدف الفوز لليمن في الدقيقة 88.

ولعب منتخب البحرين الذي ضمن التأهل إلى المربع الذهبي قبل مباراة اليوم، بتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 73 لطرد لاعبه سيد مهدي باقر.

وحصد منتخب اليمن، أول 3 نقاط ليتذيل الترتيب، بفارق الأهداف عن العراق صاحب المركز الثالث، فيما تتصدر البحرين الترتيب بـ 6 نقاط لتواجه الكويت، المضيف في نصف النهائي، الثلاثاء المقبل، على ملعب “جابر الأحمد”.

(الأناضول)