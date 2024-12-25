رياضة | كرة قدم عربية

السعودية تقلب تأخرها أمام اليمن إلى فوز مثير في خليجي 26

25 - ديسمبر - 2024

لقطة شاشة

حجم الخط
0

الكويت: قلب المنتخب السعودي تأخره بهدفين إلى فوز 2/3 على نظيره اليمني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالنسخة 26 من البطولة المقامة بالكويت حاليا.

ولم يسبق للمنتخب اليمني، الذي يشارك في البطولة منذ نسخة عام 2003 في الكويت، أن حقق أي فوز في تاريخ مشاركاته الماضية، كما أنه قبل المباراة لم يكن قد نجح في هز شباك المنتخب السعودي في أي مواجهة بينهما بالمسابقة عبر تاريخ المسابقة.

لكن الفريق اليمني نجح في التقدم في الدقيقة الثامنة عن طريق هارون زبيدة، وأضاف زميله عبد المجيد صبارة الهدف الثاني في الدقيقة 27 .

وسجل المنتخب السعودي هدف تقليص الفارق عن طريق محمد كنو في الدقيقة 30، قبل أن يسجل مصعب الجوير هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 57 .

وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل نجح المنتخب السعودي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق عبد الله الحمدان.

وشهدت المباراة تعرض  رامي الوسماني، لاعب منتخب اليمن، للطرد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وحصل المنتخب السعودي على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، بعد الخسارة أمام البحرين في الجولة الأولى بنفس النتيجة، ليحتل المركز الثالث، فيما تلقى المنتخب اليمني الخسارة الثانية محتلا المركز الرابع والأخير ويقترب من وداع البطولة.

ويحتل منتخب البحرين صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، ويلتقي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء مع العراق، صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

منتخب السعودية يدخل مرحلة جديدة لإحياء حلم المونديال
19 - مارس - 2025
المنتخب العماني بعشرة لاعبين يفوز على السعودية ويتأهل لنهائي خليجي 26
1 - يناير - 2025
 البليهي يرد على يونس محمود بعد فوز السعودية على العراق
29 - ديسمبر - 2024
السعودية تقصي العراق حامل اللقب من “خليجي 26”
28 - ديسمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية