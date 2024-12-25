السعودية تقلب تأخرها أمام اليمن إلى فوز مثير في خليجي 26

الكويت: قلب المنتخب السعودي تأخره بهدفين إلى فوز 2/3 على نظيره اليمني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالنسخة 26 من البطولة المقامة بالكويت حاليا.

ولم يسبق للمنتخب اليمني، الذي يشارك في البطولة منذ نسخة عام 2003 في الكويت، أن حقق أي فوز في تاريخ مشاركاته الماضية، كما أنه قبل المباراة لم يكن قد نجح في هز شباك المنتخب السعودي في أي مواجهة بينهما بالمسابقة عبر تاريخ المسابقة.

لكن الفريق اليمني نجح في التقدم في الدقيقة الثامنة عن طريق هارون زبيدة، وأضاف زميله عبد المجيد صبارة الهدف الثاني في الدقيقة 27 .

وسجل المنتخب السعودي هدف تقليص الفارق عن طريق محمد كنو في الدقيقة 30، قبل أن يسجل مصعب الجوير هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 57 .

وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل نجح المنتخب السعودي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق عبد الله الحمدان.

وشهدت المباراة تعرض رامي الوسماني، لاعب منتخب اليمن، للطرد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

هدف السعودية الثالث على اليمنpic.twitter.com/Z3waJucfdz — أخبار خليجي26 🇰🇼 (@Kooora_2day) December 25, 2024

وحصل المنتخب السعودي على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، بعد الخسارة أمام البحرين في الجولة الأولى بنفس النتيجة، ليحتل المركز الثالث، فيما تلقى المنتخب اليمني الخسارة الثانية محتلا المركز الرابع والأخير ويقترب من وداع البطولة.

ويحتل منتخب البحرين صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، ويلتقي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء مع العراق، صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

(د ب أ)