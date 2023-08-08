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السعودية تنشئ جهازا مستقلا لشؤون الحرمين يرتبط تنظيميًا بملك البلاد

منذ ساعة واحدة

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

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الرياض: قررت السعودية اليوم الثلاثاء إنشاء جهاز مستقل باسم “رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي” يرتبط تنظيميًا بملك البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية”واس” أن مجلس الوزراء ،الذي عقد جلسته الاعتيادية بعد ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز قرر” إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميّا بالملك، وتنقل إليه اختصاصات ومهام وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي”.
وتتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهمات المنوطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً).
كما أصدر الملك سلمان ،الثلاثاء، أمرا ملكيا بتعيين الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.
وأصدر أيضا أمرا ملكيا بتعيين توفيق بن فوزان الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وعلق الشيخ السديس، على قرار مجلس الوزراء،وقال إن التوجيه الملكي يؤكد عناية ملوك المملكة بالحرمين الشريفين وقاصديهما. وأضاف السديس: “في ظل ما تشهده مملكتنا الغالية من نهضة وتطور ونماء وفق رؤية 2030 نشاهد هذا القرار الذي سيساهم في تطوير الخدمات المقدمة داخل الحرمين الشريفين”.
(د ب أ)

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