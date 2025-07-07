السعودية: تنفيذ حكم القتل بحق مواطن أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية

الرياض: أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق مواطن أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية، في المنطقة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن “مهدي بن أحمد بن جاسم آل بزرون (سعودي الجنسية) أقدم على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية تمثلت في انضمامه إلى تنظيم إرهابي، وتصنيعه المتفجرات وحيازة الأسلحة والذخائر، وتستره على عدد من المطلوبين أمنيا وعلى مخططاتهم الإرهابية، بالإضافة إلى تمويله الأعمال الإرهابية”.

وأضافت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن “التحقيق مع المواطن أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا”.

وحذرت وزارة الداخلية كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

ويرتفع بذلك عدد الذين تم إعدامهم منذ بداية العام الحالي إلى 164 شخصا، بينهم امرأة، بعد أن أعدمت العام الماضي أكثر من 300 شخص، معظمهم من الإرهابيين ومهربي المخدرات.

( د ب أ)