السعودية تنفي وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف

الرياض: نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، صحة ما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف غرب المملكة. وقال المالكي، في تصريح مقتضب، إنه “لا صحة لما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية في محافظة الطائف”.

كانت بريطانيا وأمريكا قد استهدفتا مواقع تابعة للحوثيين في اليمن أمس الجمعة ردا على هجماتهم التي استهدف عدة سفن في البحر الأحمر.

من جانبهم، هدد الحوثيون باستهداف المصالح الأمريكية والبريطانية، وأضافوا أن هذه الهجمات لن تردعهم عن مواصلة استهداف السفن التابعة لإسرائيل أو المتجهة إليها نصرة لشعب قطاع غزة.

وجاء في بيان الخارجية السعودية الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الجمعة أن “المملكة العربية السعودية تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية، التي تعرض لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية”. وأضاف البيان أن المملكة “إذ تؤكد على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع، لتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث”.

(د ب أ)