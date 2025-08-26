السعودية وقطر تدينان توغل إسرائيل في سوريا

أدانت وزارتا الخارجية السعودية والقطرية، الثلاثاء، التوغل الإسرائيلي في سوريا، واعتبرته “انتهاكا صارخا” لسيادتها وتعديا سافرا على سيادتها.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها عبر حسابها الرسمي بمنصة شركة “إكس”: “تعرب المملكة العربية السعودية عن استنكارها وإدانتها الشديدين لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وتوغلها داخل الأراضي السورية والتدخل في شؤونها الداخلية”.

وأضافت أن في ذلك “انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة والقانون الدولي، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، والذي يأتي في ظل توتر الأوضاع في محافظة السويداء”.

وقالت الخارجية القطرية في بيانها إن “دولة قطر تدين بشدة توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعتبره تعديا سافرا على سيادة سوريا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتحديا للإرادة الدولية الداعمة لبنائها ونهضتها وإرساء دعائم السلام في المنطقة”.

ودعت المجتمع الدولي إلى “اتخاذ إجراءات حاسمة بحق الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامه بوقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية وتصرفاته غير المسؤولة التي تشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي”.

وجددت الوزارة “دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار”.

ومنذ 19 يوليو/ تموز الماضي، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

وتذرعت إسرائيل بـ”حماية الدروز” لتصعيد عدوانها على سوريا، وهو ما اعتبرته دمشق تدخلا سافرا في شؤونها، مطالبة بإلزام تل أبيب بالامتثال لاتفاقية فصل القوات الموقعة بين الجانبين عام 1974.

وخلال شهر أغسطس/ آب الجاري، توغل الجيش الإسرائيلي أربع مرات في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا، كان آخرها فجر الثلاثاء، قبل أن تعلن دمشق عن مقتل أحد مواطنيها في قصف إسرائيلي لمنزل.

