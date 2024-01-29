السعودية توقف رئيس هيئة سياحية بتهمة غسيل أموال

الرياض: أعلنت السلطات السعودية ليل الأحد توقيف رئيس تنفيذي لمشروع سياحي وتراثي يأتي في إطار مساعي المملكة لتكون مركزاً عالمياً للفنون، وذلك للاشتباه في ضلوعه بعملية غسيل أموال.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية في بيان إنه “تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال”.

وأشار البيان إلى أن المدني متورط قبيل استلام مهماته وبعدها، في الحصول على عقود بشكل غير قانوني لشركة منفصلة له فيها حصة ملكية، مقدّراً قيمة العقود بنحو 207 ملايين ريال سعودي (55 مليون دولار).

وأضاف البيان أنه يجري حالياً “استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء”.

ولم يشر الموقع الإلكتروني للهيئة الملكية لمحافظة العلا الاثنين إلى المدني، وبدلاً من ذلك أدرج اسم عبير العقل في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة.

والعُلا هي موطن لموقع الحِجر الأثري (مدائن صالح)، أحد المواقع المدرجة في لائحة التراث لعالمي لليونيسكو والمشهور بمقابره النبطية القديمة المنتشرة وسط جبال الحجر الرملي والوديان.

وخلال السنوات الأخيرة، سعت السلطات إلى ترسيخ العُلا وجهة أساسية للفنون، كجزء من حملة أوسع لتحويل المملكة إلى مركز سياحي ضمن أجندة “رؤية 2023” الإصلاحية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتتغنّى المنطقة الآن بمنتجعات فاخرة صديقة للبيئة، ومسرح فخم مغطى بألواح المرايا شهد عروضاً فنية لأمثال ماريا كاري وأليشيا كيز وأندريا بوتشيلي.

واعتباراً من الشهر المقبل، تستضيف العُلا أحدث نسخة من “ديزيرت إكس” (Desert X)، وهو معرض فني في الهواء الطلق.

وشهدت السعودية بعد أن أصبح الأمير محمد وليًا للعهد، حملة تحت شعار “مكافحة الفساد”، شهدت اعتقل عشرات من الأمراء ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون الفخم بالرياض في 2017 لأشهر طويلة، بموازاة حملة قمع للنشطاء وكم أصوات المعارضين عبر سجنهم.

(أ ف ب)