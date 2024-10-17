السعودية ستضخ 1,5 مليار دولار في «لوسيد» للسيارات الكهربائية بعد تكبدها خسائر فاقت التوقعات

نيوآرك (كاليفورنيا) – رويترز: قالت مجموعة «لوسيد» لتصنيع السيارات الكهربائية إنها تتوقع خسارة أكبر من التقديرات للربع الثالث من العام، وأعلنت عن خطط لطرح عام لأكثر من 262 مليون سهم، مما أدى إلى انخفاض أسهمها 12 في المئة في تداولات ما بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء.

كما أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» السيادي السعودي، المساهم الأكبر في الشركة، أنه سيشتري 374.7 مليون سهم منها. ويتوقع الصندوق الاحتفاظ بحصة تبلغ نحو 59 في المئة في الشركة.

ويؤكد الاستثمار الأحدث للصندوق على أهمية شريان الحياة هذا لشركة «لوسيد» في السباق من أجل البقاء الذي تواجهه شركات السيارات الكهربائية الناشئة المتعثرة.

وتعتزم الشركة استخدام عائدات الطرح وكذلك طرحها الخاص من «صندوق الاستثمارات العامة» لتمويل نفقاتها الرأسمالية واحتياجات التمويل الأخرى.

وكان الصندوق قد أعلن في أغسطس/آب أنه سيضخ ما يصل إلى 1.5 مليار دولار نقداً من خلال شركته التابعة «أيار الثالثة للاستثمار» في وقت تتطلع فيه «لوسيد» لزيادة إنتاج سيارة رياضية جديدة متعددة الاستخدامات.

واستثمرت الحكومة السعودية، التي تحتفظ بحصة تبلغ نحو 60 في المئة في «لوسيد»، المليارات في شركة تصنيع السيارات الكهربائية كجزء من إستراتيجية المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتتوقع لوسيد تسجيل خسارة من العمليات في نطاق 765 مليون دولار إلى 790 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول. يأتي ذلك مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين لخسارة قدرها 751.65 مليون دولار، وفقا للبيانات التي جمعتها مجموعة بورصات لندن.

وتراجع الطلب على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتوافر بدائل هجينة أرخص.