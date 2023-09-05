السعودية لم تستسلم بعد.. عودة مخيفة لشراء صلاح!

لندن- “القدس العربي”: حدث ما توقعه وحذر منه المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، باستمرار ضغوط وإغراءات الأندية السعودية على نجوم كرة القدم في الدوري الإنكليزي الممتاز وباقي الدوريات الأوروبية الكبرى، وعلى رأسهم الأسطورة محمد صلاح، حتى بعد توقف سوق الانتقالات الصيفية، التي أغلقت أبوابها في القارة العجوز هذا الأسبوع.

وتتسابق الصحف والمواقع الرياضية السعودية منذ فترة في تحديث الأنباء والشائعات حول آخر مستجدات مفاوضات مسؤولي اتحاد جدة مع نظرائهم في ليفربول، لإتمام صفقة انتقال الفرعون العالمي إلى حامل لقب دوري روشن، حتى أن بعض المصادر، كانت تراهن على سفره إما لدبي أو جدة أواخر الشهر الماضي، للخضوع للكشف الطبي تمهيدا لإعلان كافة تفاصيل الصفقة بشكل رسمي، لكن على أرض الواقع، فشلت كل محاولات إقناع عملاق البريميرليغ بالتخلي عن هدافه التاريخي، لصعوبة العثور على بديله قبل غلق الميركاتو.

لكن هذه المرة، نقلت الصحف والمواقع العالمية عن “ديلي ميل” البريطانية، أن المسؤولين في صندوق الاستثمار السعودي، لم يستسلموا بعد في معركتهم التفاوضية مع إدارة أحمر الميرسيسايد، استنادا إلى معلومات موثقة، تُفيد بأن الصندوق أرسل وفدا جديدا إلى المملكة المتحدة، في محاولة أخيرة وجريئة لإغراء الإدارة الأمريكية المستحوذة على الريدز، ببيع صاحب الـ31 عاما، قبل تعليق السوق السعودية مع أول ساعات يوم الجمعة المقبل.

وسبق أن أجمع الإعلام السعودي، على أن أصحاب القرار في البلاد، أرسلوا وفدا بقيادة رئيس نادي النمور أنمار الحائلي إلى عاصمة الضباب، فيما عُرفت بمهمة العمل الخارجية لإسراع وتيرة المفاوضات مع ليفربول، بعد رفع قيمة العرض لحوالي 150 مليون جنيه إسترليني، نظير شراء ما تبقى من عقد النجم الكبير، بخلاف راتبه السنوي الذي يقترب أو يزيد قليلا عن نفس المبلغ، مع ذلك، لم تفلح المحاولة.

أما الصحيفة البريطانية، فقالت في تقريرها المخيف بالنسبة لمشجعي ليفربول، إن العرض الثالث والأخير، لن تقل قيمته بأي حال من الأحوال عن 200 مليون جنيه إسترليني في بداية التفاوض، كرسوم تحويل في حسابات زعيم الإنكليز على المستوى القاري، ومثلهم لأبو مكة كراتب سنوي خالي من الضرائب وحوافز ومكافآت الفوز، بخلاف الامتيازات الملكية الضخمة مثل الإقامة في واحد من أفخم فنادق عاصمة المملكة الثانية، والاستمتاع بأسطول من أحدث السيارات وأكثرها رفاهية في العالم، وطائرة خاصة رهن إشارته، وهذه الجنة، بعقد مدته أربع سنوات.

الجدير بالذكر، أن ليفربول تعاقد مع صلاح في صيف 2017، قادما من روما الإيطالي مقابل رسوم لم تتخط حاجز الـ35 مليون باوند شاملة المتغيرات، وخلال هذه الفترة، تحول إلى الأسطورة والهداف التاريخي للنادي على مستوى البريميرليغ، متخطيا رقم أيقونة التسعينات وبداية الألفية روبي فاولر، بتسجيل 139 هدفا في 222 مباراة، من أصل ما يزيد عن 185 هدفا في 309 مباراة في مختلف البطولات، غير أنه ساهم في فوز الفريق بكل البطولات المحلية والقارية، أبرزها فك عقدة الدوري الإنكليزي الممتاز في عام جائحة كورونا، وقبلها بعام التتويج بكأس دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام.