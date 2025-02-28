السعودية: نرفض أي خطوات خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية في السودان

الرياض: أعربت السعودية، الجمعة، عن رفضها أي خطوات أو إجراءات “غير شرعية” تتم خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية في السودان.

جاء ذلك تعقيبا على توقيع “قوات الدعم السريع” وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية، بالعاصمة الكينية نيروبي، في 22 فبراير/ شباط الجاري، ميثاقا سياسيا لتشكيل “حكومة موازية” للسلطات في الخرطوم، وسط احتجاج الأخيرة على استضافة كينيا “مؤامرة تأسيس حكومة” للدعم السريع.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن “المملكة ترفض أي خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية لجمهورية السودان، قد تمس وحدته ولا تعبر عن إرادة شعبه الشقيق، بما في ذلك الدعوة إلى تشكيل حكومة موازية”.

وأكد البيان “موقف المملكة الثابت تجاه دعم السودان، وتجاه أمنه واستقراره ووحدة أراضيه”، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

ودعت المملكة في البيان ذاته الأطراف السودانية إلى “تغليب مصلحة السودان على أي مصالح فئوية، والعمل على تجنيبه مخاطر الانقسام والفوضى”.

كما جددت التزامها بـ”استمرار بذل كل الجهود لوقف الحرب في السودان وتحقيق السلام بما ينسجم مع إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023″.

ومنذ أيام وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة “الدعم السريع” لصالح الجيش بولايات الخرطوم، والجزيرة، والنيل الأبيض، وشمال كردفان.

وفي ولاية الخرطوم المكونة من 3 مدن، بات الجيش يسيطر على 90 بالمئة من “مدينة بحري” شمالا، ومعظم أنحاء “مدينة أم درمان” غربا، و60 بالمئة من عمق “مدينة الخرطوم” التي تتوسط الولاية وتحوي القصر الرئاسي والمطار الدولي، بينما لا تزال “الدعم السريع” بأحياء شرق المدينة وجنوبها.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

(الأناضول)