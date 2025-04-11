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السعودية: نرفض ترحيل الفلسطينيين من غزة تحت أي شعار

منذ 14 دقيقة

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

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أنطاليا- تركيا: أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الجمعة، رفض بلاده القاطع لمحاولات ترحيل الشعب الفلسطيني من قطاع غزة تحت أي شعار.

وقال الوزير بمؤتمر صحافي عقب اجتماع دولي عقد على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا: “نرفض بشكل قاطع ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة تحت أي شعار”.

وأضاف: “الحديث عن هجرة طوعية لا يمكن قبوله في ظل حرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة”.

ودعا ابن فرحان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع الذي تطبق إسرائيل حصارا خانقا عليه.

(الأناضول)

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