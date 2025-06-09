السعودية: نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 4% على أساس سنوي

القاهرة – رويترز: أعلنت «الهيئة العامة للإحصاء» في السعودية أمس الإثنين أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نما 3.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري بقيادة الأنشطة غير النفطية.

وأظهر التقرير الصادر عن الهيئة أن الأنشطة غير النفطية حققت نمواً بلغ 4.9 في المئة على أساس سنوي، بينما انكمشت الأنشطة النفطية 0.5 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

ومقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المُعدل موسمياً نمواً بلغ 1.1 في المئة، بينما نمت الأنشطة غير النفطية واحداً في المئة وانكمشت الأنشطة النفطية 1.2 في المئة.

وذكر التقرير أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، إذ سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من العام الجاري عند 8.4 في المئة على أساس سنوي، تليها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنمو بلغ ستة في المئة وأنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو بلغ 5.5 في المئة.