الدول العربية تندد بالهجوم الإيراني على “قاعدة العديد” في قطر وتعتبره تعدياً على سيادتها- (بيان) 

الرياض: أكدت دول مجلس التعاون الخليجي الست اليوم الاثنين إن الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر يعد انتهاكا صارخا لسيادتها.

واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في بيان له مساء اليوم الاثنين” بأشد العبارات، الهجوم الصاروخي الذي قامت به إيران ضد أراضي دولة قطر”.

وأكد البديوي في بيانه “أنه في الوقت الذي تدين دولة قطر ودول مجلس التعاون بشدة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، وتبذل كل جهودها للوساطة من أجل وقف إطلاق النار، “نتفاجأ بهذا الهجوم الصاروخي الإيراني على دولة قطر الذي يعتبر خرقا لجميع الأعراف والمعاهدات والقوانين الدولية والأممية”.

السعودية

وأعربت السعودية، الإثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني على قطر، واعتبرته “انتهاكاً صارخاً” للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وقالت الخارجية السعودية في منشور على منصة إكس: “تدين المملكة العربية السعودية وتستنكر بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال”.

#بيان | تدين المملكة العربية السعودية وتستنكر بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال. pic.twitter.com/bH49GczghD — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 23, 2025

الكويت

كما أعربت الكويت، الإثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات ووصفتها بأنها “انتهاك صارخ” للسيادة القطرية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت في بيان على أن الهجوم يمثل “تصعيدا خطيرا يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة”، مؤكدة تضامن الكويت الكامل مع قطر قيادة وحكومة وشعبا، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها الدوحة لحماية أمنها وسيادتها وضمان استقرارها.

وأكدت الخارجية الكويتية على “حق قطر في الرد مباشرة بما يتناسب مع حجم هذا الاعتداء السافر”، معربة في الوقت نفسه عن استعدادها “لتسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها لدعم دولة قطر الشقيقة”.

بيان صادر عن وزارة الخارجية 23 يونيو 2025 تعرب دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت قاعدة العديد الجوية في دولة قطر الشقيقة من قبل الحرس الثوري الإيراني، في انتهاك صارخ للسيادة القطرية ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يعتبر… pic.twitter.com/zNy33vqxw6 — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) June 23, 2025

العراق

من جانبه، حذّر العراق الاثنين من “توسيع رقعة المواجهة وتصاعد حدّة التوتر الإقليمي” بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر، داعيا إلى “ضبط النفس” ووقف التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان “إن هذا التصعيد ينذر بمزيد من التوتر ويُشكّل منعطفا خطيرا وغير مسبوق في وتيرة الصراع، في ظل تحذيرات العراق المتكرّرة من خطورة انخراط أطراف جديدة فيه، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع رقعة المواجهة وتصاعد حدّة التوتر الإقليمي”. ودعت إلى “ضبط النفس وتوحيد الجهود لوقف التصعيد وتغليب لغة العقل والمصالح المشتركة حفاظا على أمن شعوب المنطقة واستقرارها”.

بيان صحفي – وزارة الخارجية العراقية https://t.co/WYj3u8LDxR pic.twitter.com/0xqUb8yhyq — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) June 23, 2025

فلسطين

بدورها، أدانت فلسطين، الاثنين، الهجوم الصاروخي الإيراني في قطر، واعتبرته “انتهاكا سافرا” لسيادتها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”: “أدانت دولة فلسطين، مساء اليوم الاثنين، الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف دولة قطر”.

واعتبرت فلسطين “هذا الهجوم انتهاكا سافرا لسيادة دولة قطر الشقيقة”، مؤكدة “وقوفها إلى جانب دولة قطر وشعبها الشقيق”.

اليمن

كما اعتبر اليمن، مساء الاثنين، هجوم إيران على قطر “اعتداء صارخ” على سيادتها ومجالها الجوي.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، نشرته عبر منصة إكس.

‏وقال البيان: “ندين بأشد العبارات العدوان الإيراني السافر الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، في اعتداء صارخ على سيادتها ومجالها الجوي، وانتهاك فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار”.

وأعربت الوزارة “عن تضامن اليمن ووقوفها الكامل إلى جانب دولة قطر الشقيقة”.

لبنان

أدان الرئيس اللبناني جوزف عون الاعتداء الذي تعرضت له قطر معتبرا أنه يشكل خطوة من شأنها زيادة التوتر في المنطقة، كما استنكر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الاعتداء بأشد العبارات.

ليبيا

وأعلنت وزارة الخارجية الليبية في طرابلس اليوم الاثنين عن إدانتها واستنكارها للهجمات الإيرانية في قطر.

وأكدت الخارجية الليبية في بيان على موقعها الرسمي أن “استهداف دولة قطر الشقيقة يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة مستقلة وخرقا واضحا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة”.

وقالت حكومة طرابلس “إنها تتضامن بالكامل مع دولة قطر وتقف إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات أمنية ” بحسب البيان.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني بدء عملية عسكرية إيرانية ضد قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن بعض الصواريخ أصابت القاعدة الأمريكية وأنّ المعلومات التي لديهم تفيد بـ “إصابة 3 صواريخ قاعدة العديد حتى الآن”.

وتُعد قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر من أكبر القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، حيث تضم 8000 جندي أمريكي.

وإلى جانب قاعدة العديد يوجد لدى الولايات المتحدة ما يقرب من 40 ألف جندي في قواعدها العسكرية في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.

وفجر الأحد، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان الإسرائيلي على إيران، وشنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران الجاري تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

(وكالات)