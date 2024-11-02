السعودية وقطر تدعوان طرفي الحرب بالسودان إلى حل سياسي عبر الحوار

الدوحة- الرياض: استنكرت السعودية وقطر، مساء السبت، سقوط قتلى وجرحى مدنيين جراء القتال بولاية الجزيرة وسط السودان خلال الأيام الأخيرة، وحثتا الطرفين المتحاربين على الحوار للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع المسلح.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صدرا عن وزارتي الخارجية في البلدين.

وقالت السعودية، في البيان، إنها “تستنكر سقوط قتلى وجرحى مدنيين جراء القتال بولاية الجزيرة السودانية” في الفترة الأخيرة، وأنها تعتبر ذلك “انتهاكا للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين”.

وأضافت المملكة أنها “تحث الأطراف المتحاربة بالسودان على وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية”.

وأكدت أن “الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة”.

من جانبها، قالت قطر إنها “تدين بأشد العبارات الجرائم الوحشية التي استهدفت مدنيين بولاية الجزيرة السودانية”، وتُعدها “انتهاكا سافرا” للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية”.

وشددت على “ضرورة الحوار بين كافة الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المسلح بشكل دائم، تمهيدا لإطلاق مفاوضات واسعة، تفضي إلى اتفاق شامل وسلام مستدام”.

(الأناضول)