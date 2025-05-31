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السعودية وقطر تقدمان دعما ماليا لموظفي القطاع العام في سوريا

منذ 11 دقيقة

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دمشق: أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، السبت، أن المملكة ستقدم مع قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى دمشق.

وقال الوزير السعودي: “سنقدم مع دولة قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري”.

وأضاف: “نريد رؤية سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية، وسنعمل لتحقيق ذلك”.

وتابع: “استعرضنا فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي، ونتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين”.

وأكد أن رفع العقوبات عن دمشق “سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وسينعكس إيجابا على الشعب السوري وتحسين معيشته”.

(الأناضول)

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