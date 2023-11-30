السعودية.. وزير الدفاع يبحث مع غروندبرغ خارطة حل أزمة اليمن

الرياض: بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الخميس، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، خارطة الطريق لحل شامل لأزمة اليمن.

وقال وزير الدفاع السعودي في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، “التقيت غروندبرغ، واستعرضنا جهود المملكة لدعم السلام، وخارطة الطريق بين الأطراف اليمنية، للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة، تحت إشراف الأمم المتحدة، يحقق السلام الشامل ويضمن استدامته”، دون مزيد من التفاصيل.

ومن جهته، أفاد غروندبرغ، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، بأنه ناقش أيضا في العاصمة الرياض، “التقدم المحرز نحو اتفاق أطراف النزاع في اليمن على إجراءات من شأنها تحسين الظروف المعيشية لليمنيين، ووقف مستدام لإطلاق النار يشمل عموم البلاد، واستئناف عملية سياسية يمنية-يمنية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأعرب المبعوث الأممي عن تقديره “للدعم السعودي لجهود الوساطة الأممية في اليمن”.

وشدد غروندبرغ، على ضرورة “استمرار الدعم الإقليمي المتضافر لليمن في تقدمه نحو تحقيق سلام مستدام ومستقبل يلبي تطلعات جميع اليمنيين واليمنيات”، وفق البيان.

والأربعاء، اختتم غروندبرغ، زيارة إلى سلطنة عمان، عقد خلالها مباحثات حول دفع عملية السلام باليمن، شملت مسؤولين عمانيين، وكبير مفاوضي جماعة الحوثي محمد عبدالسلام.

وفي اليوم نفسه، أعلنت جماعة الحوثي، أنها قطعت مع التحالف العربي شوطا مهما في طريق السلام.

وتتكثف منذ مدة مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعماني إلى العاصمة اليمنية صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، والأممي هانس غروندبرغ.

ومنذ أكثر من عام، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ 2014.

(وكالات)