السفارة الأمريكية بلبنان تدعو الأمريكيين لحجز “أي بطاقة سفر متاحة” للمغادرة وبريطانيا تطلب من رعاياها مغادرة بيروت”في الحال”

بيروت- لبنان: حثّت السفارة الأمريكية في لبنان الأمريكيين إلى “حجز أي بطاقة سفر متاحة” لهم لمغادرة البلاد، وسط مخاوف من اندلاع حرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في ظل تصاعد في التوتر الإقليمي.

وقالت السفارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني “نحضّ الراغبين بمغادرة لبنان إلى حجز أي بطاقة سفر متاحة لهم، حتى ولو كانت الرحلة لا تغادر على الفور، أو لا تتبّع الطريق الذي يشكّل الخيار الأوّل بالنسبة لهم”، مشيرةً إلى أنه على الرغم من تعليق وإلغاء العديد من الرحلات إلّا أن “خيارات النقل التجارية لمغادرة لبنان لا تزال متوفرة”.

بريطانيا تطلب من رعاياها مغادرة لبنان “في الحال”

حثّت الحكومة البريطانية السبت مواطنيها في لبنان على مغادرة البلاد فورا، وسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله ونزاع إقليمي أوسع نطاقا.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان “التوترات مرتفعة والوضع مرشح للتدهور السريع. وبينما نعمل على مدار الساعة لتعزيز وجودنا القنصلي في لبنان فإن رسالتي للمواطنين البريطانيين هناك واضحة وهي: غادروا في الحال”.

(وكالات)