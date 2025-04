السفارة الأمريكية تنصح رعاياها في لبنان بمغادرته الآن- (بيان)

بيروت: قالت السفارة الأمريكية في لبنان، اليوم الاثنين، إنها تدعو بقوة رعاياها لمغادرة البلاد “الآن”، مضيفة أن الرحلات الجوية الإضافية التي نظمتها السفارة لنقل مواطنيها خارج بيروت لن تستمر إلى الأبد.

Lebanon: U.S. citizens in Lebanon are strongly encouraged to depart now. The commercial airport remains open and there is availability on commercial carriers. Please check flight options at Beirut–Rafic Hariri International Airport. Since September 27, the U.S. government also… pic.twitter.com/iiaPw4gSAE

— Travel – State Dept (@TravelGov) October 14, 2024