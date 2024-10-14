السفارة الأمريكية تنصح رعاياها في لبنان بمغادرته الآن- (بيان)

بيروت: قالت السفارة الأمريكية في لبنان، اليوم الاثنين، إنها تدعو بقوة رعاياها لمغادرة البلاد “الآن”، مضيفة أن الرحلات الجوية الإضافية التي نظمتها السفارة لنقل مواطنيها خارج بيروت لن تستمر إلى الأبد.
Lebanon: U.S. citizens in Lebanon are strongly encouraged to depart now. The commercial airport remains open and there is availability on commercial carriers. Please check flight options at Beirut–Rafic Hariri International Airport. Since September 27, the U.S. government also… pic.twitter.com/iiaPw4gSAE
— Travel – State Dept (@TravelGov) October 14, 2024
(رويترز)
الحرب المسعورة على لبنان كما على غزة هي حرب صهيونية إنجيلية تلمودية بامتياز حتى وان راح ضحيتها مسيحيين في لبنان كما في غزة من قبل، تقودها امريكا في الخفاء وبالمناورات والتصريحات الكاذبة والتبرير والحجج الواهية وادعاء الإنسانية الكاذبة على السنة مراوغين من الساسة الأمريكان وفي نفس الوقت تقوم كافة اجهزة الحكم الأمريكية بدعم العدو بالأسلحة والمال الاكثير والعتاد الذي لم يستخدمه الجيش الامريكي بعد وبسخاء كبير وبدون حساب، لان هزيمة اسراءيل وسقوطها المدوي بدون الدعم الأمريكي تعني هزيمة المشروع الغربي الامبريالي في المشرق العربي وتعني نهاية لإمبراطورية الأمريكية ككل.
هذا الطلب من الرعايا الأمريكان بمغادرة لبنان يدلل بدون اي شك ان امريكا طلبت من الكيان المسخ ان تقوم بضرب مطار بيروت الدولي وبضرب الطاءرات الموجودة على الارض وتدمير المدرجات تدميرا شاملا كعقاب لكل لبنان على السماح لحزب الله بالتجروء على ضرب الكيان المسخ في العمق لنصرته اهل غزة وما يحدثه هذا الضرب من خساير غير مسبوقة لم يتعود عليها الكيان والتي تثبت انه نسيج من بيت العنكبوت.
يبدو أن ضربة وشيكة لعصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة على إيران يا إخوان هي قاب قوسين أو أدنى ✌️🇮🇷☹️💪🚀🐒🤠🚀
هه هي ليست سفارة بل هي ثكنة عسكرية أمريكية بريطانية ألمانية إيطالية فرنسية بامتياز فلا تجتاز ✌️🇱🇧☹️☝️🚀🐒🚀