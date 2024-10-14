سياسة | دولي | الولايات المتحدة

السفارة الأمريكية تنصح رعاياها في لبنان بمغادرته الآن- (بيان)

14 - أكتوبر - 2024

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بيروت: قالت السفارة الأمريكية في لبنان، اليوم الاثنين، إنها تدعو بقوة رعاياها لمغادرة البلاد “الآن”، مضيفة أن الرحلات الجوية الإضافية التي نظمتها السفارة لنقل مواطنيها خارج بيروت لن تستمر إلى الأبد.

(رويترز)

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  1. يقول الجنتلمان:
    أكتوبر 14, 2024 الساعة 4:09 م

    الحرب المسعورة على لبنان كما على غزة هي حرب صهيونية إنجيلية تلمودية بامتياز حتى وان راح ضحيتها مسيحيين في لبنان كما في غزة من قبل، تقودها امريكا في الخفاء وبالمناورات والتصريحات الكاذبة والتبرير والحجج الواهية وادعاء الإنسانية الكاذبة على السنة مراوغين من الساسة الأمريكان وفي نفس الوقت تقوم كافة اجهزة الحكم الأمريكية بدعم العدو بالأسلحة والمال الاكثير والعتاد الذي لم يستخدمه الجيش الامريكي بعد وبسخاء كبير وبدون حساب، لان هزيمة اسراءيل وسقوطها المدوي بدون الدعم الأمريكي تعني هزيمة المشروع الغربي الامبريالي في المشرق العربي وتعني نهاية لإمبراطورية الأمريكية ككل.
    هذا الطلب من الرعايا الأمريكان بمغادرة لبنان يدلل بدون اي شك ان امريكا طلبت من الكيان المسخ ان تقوم بضرب مطار بيروت الدولي وبضرب الطاءرات الموجودة على الارض وتدمير المدرجات تدميرا شاملا كعقاب لكل لبنان على السماح لحزب الله بالتجروء على ضرب الكيان المسخ في العمق لنصرته اهل غزة وما يحدثه هذا الضرب من خساير غير مسبوقة لم يتعود عليها الكيان والتي تثبت انه نسيج من بيت العنكبوت.

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 14, 2024 الساعة 4:32 م

    يبدو أن ضربة وشيكة لعصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة على إيران يا إخوان هي قاب قوسين أو أدنى ✌️🇮🇷☹️💪🚀🐒🤠🚀

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  3. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 14, 2024 الساعة 4:53 م

    هه هي ليست سفارة بل هي ثكنة عسكرية أمريكية بريطانية ألمانية إيطالية فرنسية بامتياز فلا تجتاز ✌️🇱🇧☹️☝️🚀🐒🚀

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