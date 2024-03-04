أمريكا تؤكد وفاة موظف بسفارتها في القدس

القدس: أكدت الولايات المتحدة اليوم الاثنين وفاة موظف بسفارتها في القدس، وقالت إن الحادث قيد التحقيق لكن لا توجد مؤشرات على وجود عمل مدبر في وفاته.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر تقديم مزيد من التفاصيل لاعتبارات الخصوصية.

وكان متحدث باسم السفارة الأمريكية في إسرائيل صرَّح اليوم الاثنين، أن أحد موظفيها الأمريكيين توفي، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

وأوضح المتحدث “يمكننا أن نؤكد وفاة موظف أمريكي في السفارة الأمريكية في القدس. ليس السفير الأمريكي. لا توجد شبهة جنائية. ليس لدينا المزيد من التفاصيل لنشاركها”.

(رويترز)