سياسة | عربي | سوريا

السفارة الأمريكية في دمشق: يجب منع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا

31 - ديسمبر - 2024

مبنى كان يضم السفارة الأمريكية في دمشق. 20 ديسمبر 2024. ا ف ب

حجم الخط
1

دمشق: أكدت السفارة الأمريكية في دمشق، اليوم، الثلاثاء، ضرورة منع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا.

وقالت السفارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن مسؤولين أمريكيين  اجتمعوا مع السلطات المؤقتة في دمشق، وأثاروا الحاجة إلى حماية المواطنين الأمريكيين، والتأكد من مصير الأمريكيين المختفين، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز.

كما شدّدوا على مواصلة القتال ضد “داعش” وتمثيل جميع السوريين بشكل كامل وضمان عملية سياسية شاملة.

( د ب أ )

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 31, 2024 الساعة 9:20 ص

    هيهات هيهات هيهات ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق يا رفيق إن النصر سيكون حليف أحرار إيران على حثالة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي ✌️🇵🇸😃☝️🚀🐒💣🔥

    رد

أخبار ذات صلة

مصدر مقرّب من إدارة ترامب: إيران قد تختفي بحلول سبتمبر
3 - أبريل - 2025
بدءاً بضرب إيران.. هل بدأت الولايات المتحدة استعداداتها للتغيير في الشرق الأوسط؟
1 - أبريل - 2025
ردود فعل “سلبية” من إيران على تهديدات ترامب العلنية.. وتساؤلات حول التصعيد والمواجهة المحتومة
1 - أبريل - 2025
تعقيباً على ترامب.. المرشد الأعلى الإيراني يتوعد بـ”رد حازم” على أي هجوم يستهدف بلاده
31 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية