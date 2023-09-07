السفارة الأمريكية لدى إسرائيل تستثني بن غفير وسموتريتش من احتفال السنة العبرية

القدس: استثنت السفارة الأمريكية في إسرائيل وزيرَ الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزيرَ المالية بتسلئيل سموتريتش، من دعوة احتفال تنظمه الأسبوع المقبل، بمناسبة رأس السنة العبرية.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية “13” (خاصة)، مساء الأربعاء، إن السفارة الأمريكية ستقيم حفلاً بمناسبة رأس السنة العبرية، ودعت العديد من الوزراء “لكن ليس من بينهم وزراء حزبي القوة اليهودية (يتزعمها بن غفير) والصهيونية الدينية (بزعامة سموتريتش)”.

وأضافت: “وزّعت القائمة بأعمال السفير ستيفاني هاليت، الدعوات على العديد من وزراء الحكومة الإسرائيلية، ولم يكن إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريش وأعضاء آخرون في حزبيهما من بين المدعوين”.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن السفارة الأمريكية قولها إن “الوزراء الموجودين في القائمة، هم الذين تربطهم مع السفارة علاقات عمل وثيقة”.

ويُعرَف كل من بن غفير و سموتريش بأنهما يترأسان حزبين يمينيين متشددين، كما ينظر إلى بن غفير على أنه مثال على ظاهرة صعود اليمين المتشدد في إسرائيل.

ويحل يوم رأس السنة العبرية في الـ15 من سبتمبر/أيلول الجاري.

ولم تجر أي لقاءات بين مسؤولين أمريكيين وبن غفير وسموتريتش، منذ تشكيل الحكومة الحالية، نهاية العام الماضي، وفق المصدر ذاته.

وقاطعت واشنطن سموتريتش عند زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، في شهر مارس/اذار الماضي.

وسبق لبعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل أن الغت، في مايو/أيار الماضي، حفلاً بعد إصرار بن غفير على المشاركة فيه.

(الأناضول)