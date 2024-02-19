السفارة الأمريكية لدى اليمن تحذر من “كارثة بيئية” بسبب هجمات الحوثيين- (تدوينة)

صنعاء: حذرت السفارة الأمريكية لدى اليمن، الإثنين، من أن الهجمات الحوثية على السفن وناقلات النفط في اليمن، “يمكن أن تسبب كارثة بيئية”.

وقالت السفارة، في بيان على حسابها بمنصة “إكس”، إن “الهجمات الحوثية المتهورة على السفن وناقلات النفط يمكن أن تسبب كارثة بيئية في اليمن، حتى بعد أن اجتمع العالم لإنقاذ الناقلة النفطية صافر”.

وشددت السفارة على أنه “يجب على الحوثيين التوقف عن تعريض سبل عيش اليمنيين للخطر”.

يمكن أن تتسبب الهجمات الحوثية المتهورة على السفن وناقلات النفط في كارثة بيئية في #اليمن، حتى بعد أن اجتمع العالم لإنقاذ الناقلة النفطية صافر. يجب على الحوثيين التوقف عن تعريض سبل عيش اليمنيين للخطر! #USAwithYemen 🇺🇸🇾🇪 pic.twitter.com/c897ehjRnd — U.S. Embassy to Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) February 19, 2024

جاء هذا التصريح، عقب إعلان جماعة الحوثي عن استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن، مشيرة إلى أن السفينة “تعرضت لإصابة بالغة وهي متوقفة بشكل كامل ومعرضة للغرق”.

وتعرضت سفن عدة في البحر الأحمر وخليج عدن، لهجمات الحوثيين الذين يقولون إن تلك الهجمات “تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في فلسطين”.

(د ب أ)