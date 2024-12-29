السفارة السورية في لبنان تعلن تعليق عملها “حتى إشعار آخر”

إسطنبول: أعلنت السفارة السورية لدى لبنان، تعليق عملها “حتى إشعار آخر”، بناءً على تعليمات من وزارة الخارجية في دمشق.

وقالت السفارة في بيان، السبت، “تعلن سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت أنه بناء على تعليمات وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق، يتم تعليق العمل القنصلي في السفارة حتى إشعار آخر”.

ودعت السفارة “الأخوة المغتربين في لبنان لمتابعة صفحتها الرسمية لتصلهم كل الإعلانات الهامة بخصوص استئناف العمل في القسم القنصلي”.

والسبت، سلّم لبنان السلطات في سوريا 70 شخصا، بينهم ضباط من نظام رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ومع سقوط النظام، بدأت شخصيات بارزة محسوبة عليه، بمن فيها مسؤولون أمنيون وسياسيون وضباط في الجيش وأفراد من عائلاتهم، بالفرار إلى الخارج عبر الدول المجاورة، مثل العراق ولبنان، هربا من المحاسبة.

يأتي ذلك رغم تأكيد الإدارة الجديدة التي تشكلت في سوريا بعد إسقاط النظام أن البلاد في عهدها الجديد ستضمن كرامة وحرية مواطنيها، مع تمثيل عادل لجميع الأطياف والأعراق.

لكنها توعّدت بتقديم المتورطين بقتل وتعذيب آلاف السوريين خلال حكم النظام المخلوع إلى العدالة.

(الأناضول)