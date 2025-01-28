السفن الأمريكية تعود إلى البحر الأحمر بعد اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

واشنطن- “القدس العربي”: تعود السفن الأمريكية إلى البحر الأحمر بعد وعود من الحوثيين في اليمن بالامتناع عن مهاجمة السفن الأمريكية والبريطانية.

وجاء هذا التعهّد، الذي يأتي بعد أكثر من عام من تعطيل حركة الشحن على طريق التجارة الدولية الرئيسي، في 19 يناير/ كانون الثاني، وفقا لمركز المعلومات البحرية المشترك (JMIC)، حسبما ذكرت بلومبرغ .

ومنذ ذلك الحين، نجحت ست سفن تابعة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عبور المنطقة دون التعرض لأي هجوم من جانب الحوثيين.

لكن مركز المراقبة المشترك التابع للأمم المتحدة حذر من أنه حتى مع وعد الحوثيين بوقف الهجمات، فإن السفن لا تزال تحت تهديد محتمل في الممر المائي، حيث لا تزال السفن المرتبطة بإسرائيل محظورة.

وقالت اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر وخليج عدن في تقرير أصدرته في وقت سابق من هذا الأسبوع: “تقدر اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر وخليج عدن أنه مع تقدم اتفاق السلام وبقاء السفن والبنية الأساسية غير مستهدفة، فمن المتوقع تحسن الاستقرار، ومع ذلك، تظل المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن مرتفعة”، حسبما ذكرت “ذا هيل”.

وقد هاجمت جماعة الحوثيين السفن التجارية والبحرية الأمريكية في البحر الأحمر منذ أكثر من عام، كجزء من حملة تضامنية مع فلسطين.

لكن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي قبل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفع الحوثيين إلى السماح للسفن التجارية الأمريكية والبريطانية بالعودة إلى المنطقة.

كما احتفظت الولايات المتحدة أيضًا بأصول بحرية في منطقة البحر الأحمر والشرق الأوسط لمحاربة الحوثيين بشكل مباشر منذ يناير/ كانون الثاني 2024.

وقبل وقف إطلاق النار، اختارت السفن اتخاذ الطريق الأطول حول أفريقيا لتجنب الهجمات في البحر الأحمر.