السفيرة الأمريكية الجديدة إلى النيجر ستصل إلى نيامي هذا الأسبوع

واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن كاثلين فيتزغيبون السفيرة الأمريكية الجديدة إلى النيجر ستسافر إلى نيامي عقب الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي، في إشارة على استمرار انخراط واشنطن في الوضع هناك.

وقال مسؤول أمريكي إن من المتوقع أن تصل إلى النيجر في وقت لاحق هذا الأسبوع. ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين فيتزغيبون سفيرة للولايات المتحدة في أواخر الشهر الماضي عقب الانقلاب مباشرة، وبعد عام تقريبا من ترشيحها للمنصب.

وقال فيدانت باتل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحافيين إنه لا توجد خطط لتقديم فيتزغيبون أوراق اعتمادها إلى قادة الانقلاب، موضحا أن ذلك ليس ضروريا بالنسبة للعمل في السفارة.

وذكر باتل “ستذهب إلى هناك لقيادة البعثة خلال وقت حرج ودعم المجتمع الأمريكي وتنسيق جهود الحكومة الأمريكية”.

وأضاف “لا يعكس وصولها تغيرا في موقفنا وسنواصل تأييد حل دبلوماسي من شأنه احترام النظام الدستوري في النيجر”.

وسافرت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ونائبة وزير الخارجية بالوكالة فيكتوريا نولاند إلى النيجر وأجرت محادثات في وقت سابق هذا الشهر مع مسؤولين كبار بالمجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 26 يوليو/ تموز، لكنها لم تحرز تقدما في الاجتماعات التي وصفتها بأنها “صعبة”.

(رويترز)