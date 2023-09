السفيرة الأمريكية الجديدة لمبرت تتعهد باستمرار دعم الأردن.. وهكذا بدأت رحلتها الدبلوماسية- (فيديو)

عمان- “القدس العربي”: تعهّدت السفيرة الأمريكية الجديدة في الأردن يائل لمبرت، الاثنين، بالعمل على مواصلة التعاون مع الأردن لتعزيز الأولويات المشتركة من بينها دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن المائي ومواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

وفي مقطع فيديو نشرته السفارة الأمريكية في العاصمة عمان على حسابها الرسمي في موقع إكس، قالت لمبرت إن الولايات المتحدة تقف جنبا إلى جنب مع الأردن وستستمر بدعمه.

وأوضحت أنه خلال عملها في واشنطن، كان من الواضح أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن، مؤكدة أن العلاقة وثيقة وراسخة.

وذكرت لمبرت، التي تعتبر دبلوماسية أمريكية استثنائية على مدار سيرتها المهنية، أنه شرف كبير لها أن تكون في عمّان لتعزيز الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن، وقالت إنها “متحمسة للتعرف على الأردن والنشامى الأردنيين”.

نقدم لكم سفيرة الولايات المتحدة الجديدة، يائل لمبرت!

Introducing the new U.S. Ambassador, Yael Lempert!#معاً_أقوى pic.twitter.com/G5YwGQHgPn

