السفيرة الأمريكية الجديدة لمبرت تتعهد باستمرار دعم الأردن.. وهكذا بدأت رحلتها الدبلوماسية- (فيديو)

عمان- “القدس العربي”: تعهّدت السفيرة الأمريكية الجديدة في الأردن يائل لمبرت، الاثنين، بالعمل على مواصلة التعاون مع الأردن لتعزيز الأولويات المشتركة من بينها دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن المائي ومواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

وفي مقطع فيديو نشرته السفارة الأمريكية في العاصمة عمان على حسابها الرسمي في موقع إكس، قالت لمبرت إن الولايات المتحدة تقف جنبا إلى جنب مع الأردن وستستمر بدعمه.

وأوضحت أنه خلال عملها في واشنطن، كان من الواضح أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن، مؤكدة أن العلاقة وثيقة وراسخة.

وذكرت لمبرت، التي تعتبر دبلوماسية أمريكية استثنائية على مدار سيرتها المهنية، أنه شرف كبير لها أن تكون في عمّان لتعزيز الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن، وقالت إنها “متحمسة للتعرف على الأردن والنشامى الأردنيين”.

نقدم لكم سفيرة الولايات المتحدة الجديدة، يائل لمبرت!

Introducing the new U.S. Ambassador, Yael Lempert!#معاً_أقوى pic.twitter.com/G5YwGQHgPn — U.S. Embassy Jordan (@USEmbassyJordan) September 4, 2023

وجاء نشر مقطع الفيديو بعد ساعات من تقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البلاط الملكي، من بينهم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية.

واستهلت السفيرة يائل لمبرت، أول نشاطاتها بعد تقديم أوراق اعتمادها، بزيارة السفارة السعودية في العاصمة عمّان، ولقاء السفير نايف بن بندر السديري.

وأشار بيان صدر عن السفارة السعودية، إلى أن السفير السديري التقى نظيرته الأمريكية وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد البيان، أن السديري رحب بتولي لمبرت منصبها الجديد، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مسيرتها الدبلوماسية.

استقبل السفير @naif63_2 في مكتبه بالسفارة اليوم، السفيرة الأمريكية لدى #الأردن #يائل_لمبرت.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب السفير السديري بتولي لمبرت منصبها الجديد، متمنياً لها التوفيق.🇸🇦🇺🇸 pic.twitter.com/dReXdTA71S — السفارة في الأردن (@KSAembassyJO) September 4, 2023

السفير السديري، المثير للنقاش عبر الساحة الأردنية بنشاطه وخياراته، لم يفوت الفرصة ليلتقي قبل ذلك أيضا بالسفير الروسي في العاصمة عمّان غليب ديسياتنيكوف، باجتماعين منفصلين في مبنى السفارة.

يذكر أن لمبرت شغلت قبل توليها مهامها الرسمية في الأردن، منصب مساعدة وزير الخارجية الأمريكي بالوكالة، ونائب الأول لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، وعُينت كقائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في لندن، كما شغلت أيضاً منصب نائبة مساعد وزير الخارجية بالوكالة لشؤون مصر وشمال إفريقيا خلال الفترة من يونيو 2017 إلى ديسمبر 2018، وتولت مسؤولية المدير الأعلى لشؤون بلاد الشام ومصر في مجلس الأمن القومي. كما عملت في منصب المساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي خلال الفترة من 2015 إلى 2017.