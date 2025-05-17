السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا: استقلت بسبب سياسة ترامب إزاء الصراع.. الضغط على الضحية لا على المعتدي

واشنطن: قالت السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا، الجمعة، إنها استقالت، الشهر الماضي، بسبب السياسة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب إزاء الحرب التي تشنها روسيا على جارتها الموالية للغرب.

وقالت بريدجيت برينك، في مقال نشرته صحيفة “ديترويت فري برس”: “لا يمكنني البقاء وعدم القيام بشيء بينما يتم غزو بلد، وتقصف ديموقراطية، ويقتل أطفال مع الإفلات من العقاب”.

وأضافت: “أعتقد أن الطريقة الوحيدة لضمان مصالح الولايات المتحدة هي الدفاع عن الديموقراطيات والوقوف في وجه المستبدين. تحقيق سلام بأي ثمن ليس سلاماً (…) إنه مساومة”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في نيسان/أبريل، أن برينك، التي عيّنها الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن، ستتنحى عن منصبها.

وتولت برينك منصبها في أيار/مايو 2022، بعد ثلاثة أشهر من إطلاق روسيا غزوها لأوكرانيا، ما دفع الغرب بقيادة الولايات المتحدة إلى إطلاق برنامج ضخم لتسليح أوكرانيا ودعمها.

لكن منذ عودته إلى البيت الأبيض، قلب ترامب سياسة بايدن إزاء أوكرانيا رأساً على عقب، فأبطأ تسليم المساعدات العسكرية، وأعاد التواصل مع روسيا، وألقى مسؤولية استمرار الحرب على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكتبت برينك أنها عملت كدبلوماسية في عهد خمسة رؤساء، ووافقت على أن وظيفتها هي تنفيذ لسياسات البيت الأبيض.

وأضافت: “للأسف، كانت السياسة المتبعة منذ بداية إدارة ترامب الضغط على الضحية، أوكرانيا، وليس على المعتدي، روسيا”.

وتابعت: “وبالتالي، لم يعد بإمكاني تنفيذ سياسة الإدارة بحسن نية، وشعرت بأنه من واجبي التنحي عن منصبي. بعد قرابة ثلاثة عقود من خدمة بلادنا، استقلت من منصب السفير (الأمريكي) في أوكرانيا”.

