السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: قرار الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري ما زال قائما

نيويورك- “القدس العربي” ووكالات: قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن قرار الحكومة الأمريكية السابقة في عام 2019 الاعتراف بضم الجولان لإسرائيل “ما زال قائما وساري المفعول ولم يجر أي تعديل أو تغيير عليه”.

جاء ذلك التصريح ردا على سؤال في مؤتمر صحافي مقتضب عقدته السفيرة في مقر الأمم المتحدة، صباح الخميس، حول استعدادات بلادها وبعثتها الدائمة للاجتماعات رفيعة المستوى لدورة الجمعية العامة الثامنة والسبعين التي تبدأ يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن في مارس/ آذار 2019 الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، ما أثار حينها ردود فعل رافضة من العديد من دول العالم.

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من حزيران/ يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497، الصادر بالإجماع في 17 كانون أول/ ديسمبر 1981، والذي يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.

وقالت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي- فرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا وبلجيكا- في بيان مشترك، في أعقاب القرار الأمريكي، إن أي إعلان بشأن تغيير الحدود بشكل أحادي يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة والنظام العالمي القائم على قواعد.

وفي شأن آخر، قالت توماس غرينفيلد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن سيحضران بشخصيهما في افتتاح الدورة وسيشاركان في عدد من الأنشطة واللقاءات الثنائية.

وقالت إن الرئيس بايدن سيشارك في قمة “أهداف التنمية المستدامة” وسيؤكد على التزام الولايات المتحدة بالأهداف السبعة عشر وكيفية تحقيقها. وأشارت إلى أن خطاب الرئيس بايدن، يوم الثلاثاء، سيؤكد على الدور القيادي للولايات المتحدة عالميا في مواجهة التحديات الكونية للسلم والأمن الدوليين، واحترام حقوق الإنسان، والعمل على نشر الرخاء والتنمية.

وأضافت أن بلادها ستركز في هذه الدورة على التزام المجتمع الدولي بميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك احترام سيادة ووحدة أراضي واستقلال كافة الدول الأعضاء، “عندما غزت روسيا أوكرانيا فإنها انتهكت جوهر ميثاق الأمم المتحدة. سوف نتابع العمل لإيجاد تسوية عادلة ودائمة بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية، وسنستمر في وقفتنا مع أوكرانيا مهما تطلب ذلك من وقت”.

وتابعت السفيرة الأمريكية في مداخلتها أن بلادها، وهي تحتفل بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد “الإعلان الدولي لحقوق الإنسان” ستضاعف جهودها بالتعاون مع الشركاء للدفاع عن حقوق الإنسان والحرية لكل الناس. وأضافت أن الاهتمام الثالث لبلادها سيكون إصلاح المنظومة الدولية بحيث تجعل المؤسسات الدولية أكثر فاعلية وتمثيلا وشفافية ومتوافقة مع الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وأثنت السفيرة في رد على سؤال على الدور الذي يقوم به الأمين العام في محاولاته لإعادة تفعيل “مبادرة حبوب البحر الأسود” حيث سيلتقي بالرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتركي رجب طيب أردوغان أردوغان، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقالت إن بلادها ملتزمة بإصلاح مجلس الأمن الذي لم يعد يمثل عالم اليوم، وترى أن التغييرات المطلوبة يجب أن تعكس الأوضاع العالمية اليوم وهناك حورارت متواصلة مع جميع الأطراف للتوصل إلى تفاهم حول التغييرات.

وحول السودان، قالت السفيرة الأمريكية إنها أصيبت بالإحباط لاستقالة مبعوث الأمين العام إلى السودان، فولكر بيرتس. وقالت إن بلادها تسعى إلى الوصول إلى إجماع حول السودان مع الشركاء بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وأخرون للتوصل إلى طريقة نتقدم من خلالها إلى الأمام.