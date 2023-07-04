السفيرة البريطانية رئيسة مجلس الأمن لـ”القدس العربي”: على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي- (فيديو)

نيويورك (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، التي ترأس بلادها مجلس الأمن الدولي لشهر تموز/يوليو الحالي إن بلادها ملتزمة بحل الدولتين، فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وحسن جوار في حدود عام 1967. جاء ذلك ردا على سؤال لـ”القدس العربي” حول عملية جنين والضحايا من المدنيين الذي سقطوا، الإثنين، واستخدام إسرائيل للقوة المفرطة، وحول الموقف البريطاني من حل الدولتين الذي لم يعد ممكنا؟ فردت السفيرة البريطانية في البداية “أود أن أقدم تعازي للضحايا وأتمنى التعافي للمصابين”.

وودورد: المملكة المتحدة ستبقي الباب مفتوحا لإمكانية عقد اجتماع لمجلس الأمن حول التطورات في جنين

وأضافت في مؤتمر صحافي “ندين الهجمات الإرهابية الأخيرة، ولكن نريد أن نرى حماية المدنيين في جميع الأحوال، ونريد أن نرى إسرائيل تتصرف طبقا للقانون الدولي الإنساني ونناشدهم بالالتزام بهذه المبادئ”.

وأكدت في الوقت ذاته على ضرورة “أن تظهر قوات الأمن الإسرائيلية ضبط النفس في هذه العملية. ونرى حاجة ملحة أن تحول جميع الأطراف دون المزيد من التصعيد في الضفة الغربية”.

وردا على سؤال آخر لـ “القدس العربي” حول حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وما إذا كان هذا الحق ينطبق على الفلسطينيين. “هل يحق للفلسطينيين مقاومة الاحتلال؟” قالت السفيرة البريطانية بداية ” نعم إسرائيل لديها حق الدفاع عن نفسها” ولكن عليها أن تلتزم بمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأضافت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي أنها تتابع تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن بلادها، كرئيسة للمجلس لهذا الشهر، ستبقي الباب مفتوحا لإمكانية عقد اجتماع لمجلس الأمن حول التطورات في جنين في حال تقدمت أي من الدول الأعضاء بطلب لذلك.

إسرائيل وقائمة العار

ورداً على سؤال بشأن عدم إدراج الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل على “قائمة العار”بسبب انتهاكاتها المتكررة لحقوق الأطفال الفلسطينيين في التقرير الذي صدر مؤخرا وغطى عام 2022 وجاءت فيه إسرائيل في المرتبة الثانية عالميا في نسبة الانتهاكات ضد الأطفال في الوقت الذي أدرج فيه اسم روسيا مثلا على القائمة بسبب انتهاكاتها ضد الأطفال في أوكرانيا، قالت وودورد: ” بالنسبة للمملكة المتحدة، لقد شعرنا بخيبة أمل لأن إسرائيل لم تدرج على القائمة (العار) في التقرير المتعلق بالأطفال والنزاعات المسلحة، “لقد شعرنا بالقلق إزاء الانتهاكات ضد الأطفال. ولكن التقرير والذي كتبته ممثلة الأمين العام، فرجينا غامبا، ويأتي بموافقة الأمين العام، يتضمن معايير صارمة حول الأطراف التي تدرج على القائمة. وحقيقة أن روسيا كانت على القائمة بسبب 480 هجوما على المدارس والمستشفيات هذا مهم. ولكن في المقابل شعرنا بخيبة أمل لأن إسرائيل لم تدرج على القائمة، ونشعر بالقلق لانتهاكات إسرائيل ضد الأطفال الفلسطينيين.”

وودورد: بالنسبة للمملكة المتحدة، لقد شعرنا بخيبة أمل لأن إسرائيل لم تدرج على القائمة (العار) في التقرير المتعلق بالأطفال والنزاعات المسلحة

وقالت إن من بين القضايا التي تهم بلاها وستعقد جلسات مخصصة لهذه المسائل هي الاعتداءات الجنسية في مناطق الصراع، التي ستخصص لها جلسة رفيعة المستوى يوم 14 تموز /يوليو، و موضوع الذكاء الصناعي والحرب في أوكرانيا.

وأوضحت وودورد أن وزير خارجية بلادها سيرأس مجلس الأمن يومي 17 لبحث مسألة الذكاء الصناعي ويوم 18 لبحث الحرب في أوكرانيا. وقالت إن الذكاء الصناعي قد يكون من الأخطار الداهمة في المستقبل خاصة إذا تخيلنا “عدم وضع قوانين وقواعد لاستخدام الذكاء الصناعي في الأسلحة المشغلة ذاتيا، أو ماذا لو تحكم الذكاء الصناعي في الأسلحة النووية؟ هذه المسائل الأمنية بحاجة إلى دراسة وتحقق”.

وأضافت وودورد أن بلادها تؤيد توسيع عضوية مجلس الأمن الدائمة لتشمل كلا من اليابان وألمانيا والهند والبرازيل إضافة إلى دولة أفريقية يتفق الأفارقة عليها. وقد تكون هذه الدولة من الدول العربية الواقعة في القارة الأفريقية إذا ما توافق الأفارقة عليها. “نرحب بالحوار الذي يجري حول هذا الموضوع والمهم بالنسبة لنا هو أن نستطيع أن نطور المجلس ليتوائم مع سنوات العشرينيات وما بعدها من هذا القرن”.

وقالت في مؤتمرها الصحافي إن الرئيس الروسي بوتين هو الوحيد الذي يستطيع وقف الحرب في أوكرانيا غير المبررة وقبل وقف الحرب ستظل بريطانيا تدعم الجيش الأوكراني عسكريا.