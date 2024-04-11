السفيرة الفرنسية في تونس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة- (فيديو)

تونس- “القدس العربي”:

دعت آن غيغان السفيرة الفرنسية في تونس إلى “الوقف الفوري” لإطلاق النار والسماح بدخول مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة.

وقالت، في رسالة تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك “أتوجه بأحر التمنيات لكل الذين يعيشون ظروفا صعبة، وأعني كل من قضى شهر رمضان ويقضي العيد في منطقة حرب، وخاصة في غزة حيث العنف يقتل الأطفال، وهذا يجب أن يتوقف فورا، مشيرة إلى أن “تعريض المدنيين لخطر المجاعة هو أمر غير مبرر”.

وأضافت غيغان “تطالب فرنسا بوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق، وذلك تطبيقا للقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي”.

وكان مجلس الأمن اعتمد، في آذار/ مارس الماضي، مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، ويؤدي إلى وقف ثابت ومستدام. كما دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروع عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.