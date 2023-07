السفير الأمريكي بالخرطوم يصل السعودية للتشاور بشأن السودان- (تغريدة)

الرياض: أعلن السفير الأمريكي بالخرطوم جون غودفري، الجمعة، وصوله إلى السعودية للتشاور بشأن جهود حل أزمة السودان.

وقال غودفري في بيان نشرته السفارة الأمريكية بالخرطوم: “يسعدني أن أعود إلى السعودية للتشاور مع الشركاء بشأن الجهود المتعلقة بالسودان”، دون مزيد من التفاصيل.

Pleased to have been back in Saudi Arabia to consult with partners on efforts related to Sudan. I was gratified to meet during my visit with a group of locally engaged staff (LES) from Embassy Khartoum – thank you again to Saudi Arabia for all its efforts in the evacuation from…

