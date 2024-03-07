السفير الأمريكي في إسرائيل: من الخطأ افتراض أن مفاوضات الهدنة في غزة قد فشلت- (فيديو)

تل أبيب: أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، الخميس، أن “الخلافات تضيق” في المحادثات حول وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بعدما غادر وفد من حماس القاهرة، معربا عن استيائه من الردود الإسرائيلية.

وصرح السفير جاك ليو في مؤتمر في تل أبيب “لا أستطيع أن اقول لكم إن (المفاوضات) ستتكلل بالنجاح”، لكن “الخلافات تضيق”، مؤكدا أن “الجميع يتطلع نحو شهر رمضان الذي يقترب”.

واعتبر السفير أنه من الخطأ افتراض أن المحادثات قد فشلت. وقال “مع كل يوم تزداد صعوبة التفاؤل (بشأن الهدنة)، ويجب أن نصل إلى شيء ما”، مضيفا “يجب ممارسة الكثير من الضغوط على جميع الأطراف في المفاوضات، للبقاء فيها”.

وقال السفير: “نبذل كل ما هو ممكن من أجل الحفاظ على استمرار المفاوضات، هل يمكننا ضمان النجاح؟ لا، ولكن أعتقد أنه من الخطأ افتراض الفشل”.

وتابع “في حين أن هدف التوصل إلى اتفاق في رمضان (يوافق 11 مارس/ آذار الجاري فلكيا) مهم للغاية، فإن التوصل إلى الاتفاق هو ما يجب التركيز عليه”.

وفي وقت سابق الخميس، كشف مصدر مصري رفيع المستوى، وفق ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة المقربة من السلطات، أن “المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك”.

ووفق المصدر ذاته فإن “وفد حماس غادر القاهرة للتشاور بشأن الهدنة، وسيتم استئناف المفاوضات الأسبوع القادم”.

ومنذ الأحد، تجرى مفاوضات في القاهرة بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وحماس لوقف إطلاق نار بين قطاع غزة وإسرائيل.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

(وكالات)