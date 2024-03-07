السفير الأمريكي في إسرائيل: من الخطأ افتراض أن مفاوضات الهدنة في غزة قد فشلت- (فيديو)

تل أبيب: أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، الخميس، أن “الخلافات تضيق” في المحادثات حول وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بعدما غادر وفد من حماس القاهرة، معربا عن استيائه من الردود الإسرائيلية.
وصرح السفير جاك ليو في مؤتمر في تل أبيب “لا أستطيع أن اقول لكم إن (المفاوضات) ستتكلل بالنجاح”، لكن “الخلافات تضيق”، مؤكدا أن “الجميع يتطلع نحو شهر رمضان الذي يقترب”.
واعتبر السفير أنه من الخطأ افتراض أن المحادثات قد فشلت. وقال “مع كل يوم تزداد صعوبة التفاؤل (بشأن الهدنة)، ويجب أن نصل إلى شيء ما”، مضيفا “يجب ممارسة الكثير من الضغوط على جميع الأطراف في المفاوضات، للبقاء فيها”.
وقال السفير: “نبذل كل ما هو ممكن من أجل الحفاظ على استمرار المفاوضات، هل يمكننا ضمان النجاح؟ لا، ولكن أعتقد أنه من الخطأ افتراض الفشل”.
وتابع “في حين أن هدف التوصل إلى اتفاق في رمضان (يوافق 11 مارس/ آذار الجاري فلكيا) مهم للغاية، فإن التوصل إلى الاتفاق هو ما يجب التركيز عليه”.
— U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) March 7, 2024
وفي وقت سابق الخميس، كشف مصدر مصري رفيع المستوى، وفق ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة المقربة من السلطات، أن “المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك”.
ووفق المصدر ذاته فإن “وفد حماس غادر القاهرة للتشاور بشأن الهدنة، وسيتم استئناف المفاوضات الأسبوع القادم”.
ومنذ الأحد، تجرى مفاوضات في القاهرة بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وحماس لوقف إطلاق نار بين قطاع غزة وإسرائيل.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
(وكالات)
دوله الاحتلال معروفه دائما للغش والخداع والمراوغة وزعيمهم النتن ياهو اصبح يتلاعب بالجميع الصهاينه العرب وحتى امريكا و الجيوش العربية في حاله استرخاء ونوم عميق ويبدو لي انها انشات لقمع شعوبها
إلى السفير الصهيوني الأمريكي يا انريكي، كفوا عن سفك دماء الفلسطنينيين الأبرياء العزل الصامدين في وجه جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة هذي شهور وشهور وشهور وأنتم قادم قادم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸🤕☝️🔥🚀👹🔥👹🚀
الامريكان يتخبطهم الشيطآن من المس منذ ان انتحروا مع أحباؤهم الصهاينة في غزة …! لا هدنة و لا إطلاق سراح الرهاين و لا هم يحزنون ……! مطلب وحيد و سينفذ رغم انفكم جميعا : طرد الصهاينة من فلسطين كل فلسطين …!
النتن ياهو و الصهاينة عموما أمريكان كانوا أو إسرائليين يخادعون حماس بنفق للمفاوضات و جلبها إلى طاولة الخوار بتواطؤ السيس في الوقت الذي يواصل فيه النت ياعو إبادة و تجويع أهلنا في غزة و برعاية أمريكية بريطانية ألمانية.
مفاوضات الهذنۃ فشلت والآن المخرج الوحیذ لحماس هو معركۃ رمضان الفاصلۃ اما ان ننتصر أو نموت انتهی !
و من الخطأ إفتراض أن لكم في أمريكا عقل سليم و منطق سليم …..
إسرائيل هي أمريكا و أمريكا هي إسرائيل و من يظن غير ذلك فهو غبي، سذج و مغفل. هم يتبادلون الأدوار فيما بينهم لإطالة الحرب بمزيد من التقتيل و التشريد و التهجير الإرهاق المواطنين و لتأليب رأي الفلسطينين على حماس. لأنهم لم و لن يستطيعوا هزيمة حماس فيريدون أن يكون الضرر جانبي، على السكان الأبرياء.