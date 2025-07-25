السفير الأمريكي في إسرائيل يسخر من ماكرون: مكان دولة فلسطين هو الريفييرا الفرنسية 

القدس: سخر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الجمعة، من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال هاكابي في منشور على منصة إكس، الجمعة: “لم يحدد (إعلان) ماكرون الأحادي الجانب مكان الدولة الفلسطينية”.

وأضاف: “أستطيع الآن أن أكشف حصريا أن فرنسا ستقدم الريفييرا الفرنسية، وأن الدولة الجديدة ستسمى فرانس أون ستين (Franc-en-stine جمع كلمتي فرنسا وفلسطين)”.

Macron’s unilateral “declaration” of a “Palestinian” state didn’t say WHERE it would be. I can now exclusively disclose that France will offer the French Riviera & the new nation will be called “Franc-en-Stine.”https://t.co/zCZR0Fj9tc — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) July 25, 2025

ومساء الخميس، أعلن ماكرون عزم فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل.

وقال: “وفاء بالتزامنا التاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين”.

وأضاف: “سأُعلن ذلك رسميا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل”.

وأثار القرار الفرنسي موجة من ردود الفعل الغاضبة في إسرائيل، فيما رحبت به السلطة الفلسطينية.

وعقّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إعلان ماكرون بالقول في بيان صدر عن مكتبه: “ندين بشدة قرار الرئيس الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل”.

وزعم أن خطوة ماكرون “تُعد مكافأة للإرهاب، وتهدد بخلق وكيل إيراني جديد، تمامًا كما تحولت غزة إلى وكيل إيراني”.

وفي 16 فبراير/ شباط 2024، قال ماكرون إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين “ليس من المحرمات” بالنسبة إلى باريس.

وحاليا، تعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

(الأناضول)