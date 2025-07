السفير الأمريكي في إسرائيل يسخر من ماكرون: مكان دولة فلسطين هو الريفييرا الفرنسية 

القدس: سخر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الجمعة، من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال هاكابي في منشور على منصة إكس، الجمعة: “لم يحدد (إعلان) ماكرون الأحادي الجانب مكان الدولة الفلسطينية”.

وأضاف: “أستطيع الآن أن أكشف حصريا أن فرنسا ستقدم الريفييرا الفرنسية، وأن الدولة الجديدة ستسمى فرانس أون ستين (Franc-en-stine جمع كلمتي فرنسا وفلسطين)”.

Macron’s unilateral “declaration” of a “Palestinian” state didn’t say WHERE it would be. I can now exclusively disclose that France will offer the French Riviera & the new nation will be called “Franc-en-Stine.”https://t.co/zCZR0Fj9tc

