السفير الأمريكي في إسرائيل يهاجم رئيس الوزراء البريطاني- (تدوينات)

واشنطن: شنّ السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي هجوما على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الجمعة بعد أن حثّ الأخير تل أبيب على “إعادة النظر على الفور” في خطتها بشأن السيطرة على مدينة غزة.

وتساءل هاكابي “هل من المفترض أن تستسلم إسرائيل لحماس وتطعمها بينما يتضور الرهائن الإسرائيليون جوعا؟”.

وأضاف “هل استسلمت المملكة المتحدة للنازيين وأسقطت عليهم الطعام؟ هل سمعت بدريسدن يا رئيس الوزراء ستارمر؟ لم يكن هذا طعاما أسقطتموه. لو كنت رئيسا للوزراء آنذاك، لكانت المملكة المتحدة تتحدث الألمانية”.

So Israel is expected to surrender to Hamas & feed them even though Israeli hostages are being starved? Did UK surrender to Nazis and drop food to them? Ever heard of Dresden, PM Starmer? That wasn’t food you dropped. If you had been PM then UK would be speaking German! https://t.co/VpG2tAYvie — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) August 8, 2025

How much food has Starmer and the UK sent to Gaza? @IsraeliPM has already sent 2 MILLION TONS into Gaza & none of it even getting to hostages. Maybe UK PM ought to sit this one out & follow Arab League who said Hamas should disarm & release ALL hostages immediately. — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) August 8, 2025

جاء منشور السفير الأمريكي ردا على تصريح كير ستارمر الذي وصف فيه خطة إسرائيل المعلنة “لهزيمة” حماس في غزة بأنها “خطأ”، وحث حكومة بنيامين نتنياهو على “إعادة النظر فيها على الفور”.

وأضاف ستارمر “هذا العمل لن يساهم إطلاقا في وضع حد للنزاع ولن يساعد في ضمان إطلاق سراح الرهائن” محذرا من أنه “سيؤدي فقط إلى إراقة المزيد من الدماء”.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن “ما نحتاج إليه هو وقف لإطلاق النار، زيادة المساعدة الانسانية، وتحرير كل الرهائن” المحتجزين في القطاع منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لافتا الى أن لندن تعمل مع حلفائها على “خطة طويلة الأمد لضمان السلام في المنطقة في إطار حل الدولتين”.

ويعُرف مايك هاكابي، وهو قس إنجيلي يبلغ 69 عاما، بدعمه القوي لإسرائيل وتشكيكه في وجود الشعب الفلسطيني الذي يعتقد أنه يمكن أن يستقر في البلدان المجاورة مثل سوريا والأردن ومصر. ويصرح هذا المسوول الأمريكي بتصريحات حادة، منها اعتباره في نهاية تموز/يوليو أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يعادل “إعطاء النصر للنازيين بعد الحرب العالمية الثانية”.

(أ ف ب)